TAGESVORSCHAU: Termine am 29. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Online-Pk) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:30 DEU: Encavis, Call zu den Jahreszahlen 09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen 10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online) 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturprognose 15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 17:30 USA: Intel, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht DEU: PSI Software, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2022 (vierteljährliche Schuldenstatistik) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen für rumänische Fluglinie 10:00 DEU: Verkündungstermin im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft 10:00 DEU: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht monatliches Arbeitsmarktbarometer 13:00 DEU: Bundestag - Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 14:15 DEU: Pk zum Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz u.a. mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke 14:30 DEU: Gewerkschaftstag Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) + Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 16:00 USA: Anhörung vor dem US-Senat zum Bankenkollaps in den USA Vorgeladen sind unter anderem der Vorsitzende der Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC, Martin Gruenberg, und der Vize-Chef der US-Notenbank Fed, Michael Barr. USA: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23) US-Präsident Biden will den virtuellen Gipfel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Costa Ricas, der Niederlande, Koreas und Sambias ausrichten. Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Demokratiegipfel geladen.

