Top-Ökonom zum Ampel-Reformpaket - "Fast dröge, aber wichtig"

Berlin (Reuters) - Der Ökonom Jens Südekum kann dem von den Ampel-Parteien beschlossenen Reformpaket positive Seiten abgewinnen.

"Insgesamt hat sich die Nachtsitzung der Ampel gelohnt", sagte der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Sie hat viele sinnvolle Maßnahmen auf den Weg gebracht, die bisweilen unspektakulär, technokratisch, fast dröge daherkommen, die aber für effektiven Klimaschutz dafür umso wichtiger sind."

Es sei kein neues schuldenfinanziertes Großpaket geschnürt worden, mit dem jeder der drei Ampelpartner seine Lieblingsprojekte hätte finanzieren können. Die Möglichkeit dazu hätte es gegeben: "Denn weil die Gaspreisbremse für den Bund viel billiger wird als gedacht, schlummern Kreditermächtigungen im hohen zweistelligen Milliardenbereich im Bundeshaushalt, die man hätte umwidmen können", sagte das Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. "Wer auf einen großen Klimawumms gehofft hatte, der wurde vielleicht enttäuscht."

Statt große Summen ins Schaufenster zu stellen, habe die Ampel ein sehr detailliertes, fast kleinteiliges Papier verabschiedet, wie man Planungs- und Genehmigungsverfahren so beschleunigen könne, damit Klimaschutz im bestehenden finanziellen Rahmen effektiver werde. "Das spricht durchaus für die Ernsthaftigkeit dieser Koalition", sagte Südekum. "Sie hat nicht den einfachen Weg gewählt, sondern begibt sich in mühevolle Strukturreformen."

Viele der verabredeten Maßnahmen seien ein Kompromiss. Die jährlich scharfen Sektorziele bei der Emissionsvermeidung würden aufgeweicht, was ökonomisch angesichts der Integration der deutschen CO2-Bepreisung in den erweiterten europäischen Zertifikatehandel auch sinnvoll sei. "Trotzdem ist es eine politische Kröte, die die Grünen schlucken müssen", sagte der Ökonom. Aber Grund zum Jubeln habe auch die FDP nicht, denn wenn deren Verkehrsminister mehr als zwei Jahre in Folge seine Ziele verfehle, müsse verbindlich nachgesteuert werden. "Spätestens dann wird er einem Tempolimit wohl zustimmen müssen."

