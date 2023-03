APA ots news: FMA-Bericht zur Lage der Betrieblichen Vorsorgekassen 2022:

das in der "Abfertigung neu" verwaltete Vermögen stieg auf 16,6 Mrd.; rund 10,5 Mio. Anwartschaften Wien (APA-ots) - Das von den acht österreichischen Betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) verwaltete Vermögen betrug zum Jahresende 2022 16,6 Mrd. Es stieg damit um 145,4 Mio. oder 0,89% gegenüber dem Jahr davor. Und dies, obwohl die Veranlagungsperformance angesichts des volatilen Finanz- und Kapitalmarktumfeldes im Berichtsjahr mit -7,73% negativ war. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre wurde eine Rendite von +1,31% p.a. erwirtschaftet. Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten (einschließlich Mehrfachanwartschaften bei mehreren BVK) stieg im Berichtsjahr auf 10,5 Millionen. Das durchschnittliche Vermögen einer Anwartschaft lag zum 31.12.2022 bei rund 1.579. Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Jahresbericht Betriebliche Vorsorgekassen 2022" hervor. Auf Sicherheit und Liquidität bedachte Anlagestrategie Die verpflichtende Kapitalgarantie, verknüpft mit entsprechend der Arbeitsmarktentwicklung schwankenden Auszahlungserfordernissen, bedingen - auch gesetzlich - eine insbesondere auf Sicherheit und Liquidität Bedacht nehmende Anlagepolitik. Die Betrieblichen Vorsorgekassen haben ihr verwaltetes Vermögen 2022 (Jahresultimo) vor Allem in Schuldverschreibungen (61,64%), Guthaben bei Kreditinstituten (12,54%), Aktien (10,43%), Immobilien (7,10%) sowie Darlehen und Kredite (4,31%) veranlagt; der Rest (3,98%) entfiel auf Sonstige Vermögenswerte. Im Vergleich zu 2021 haben sie im Berichtsjahr den Bestand an Aktien um -9,9%-Punkte abgesenkt, im Gegenzug insbesondere die Guthaben bei Kreditinstituten (+3,26%-Punkte) und die Bestände an Schuldverschreibungen (+2,78%-Punkte) sowie die Darlehen und Kredite (+2,04%-Punkte) erhöht. Zur Absicherung der gesetzlich vorgegebenen Garantie auf das eingezahlte Kapital haben BVK eine Kapitalgarantierücklage zu bilden. Deren Wert betrug Ende 2022 je nach BVK zwischen 0,46% und 1,00% der Gesamtsumme der Anwartschaften und im Schnitt aller 0,7%. Den "Jahresbericht 2022 Betriebliche Vorsorgekassen" finden Sie auf der FMA-Website unter: [https://www.fma.gv.at/betriebliche-vorsorgekassen/quartalsberichte/] (https://www.fma.gv.at/betriebliche-vorsorgekassen/quartalsberichte/) . Ab dem Jahr 2023 wird die FMA auch Quartalsberichte zur Entwicklung der BVK veröffentlichen. Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher) +43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516 Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0097 2023-03-30/11:14