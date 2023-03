DAX® - S-K-S-Formation macht Mut

An den letzten beiden Handelstagen hatten wir in unserer DAX®-Analyse jeweils die Bedeutung der Schlüsselzone aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte), der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.275 Punkten) sowie dem jüngsten Bewegungshoch (15.298 Punkte) hervorgehoben. Gestern gelang den deutschen „blue chips“ der Sprung über diese Hürden. Begleitet wird der beschriebene Ausbruchsversuch von einem neuen Einstiegssignal seitens des MACD. Um die Tragweite der beschriebenen Entwicklung aufzuzeigen, greifen wir heute auf den Stundenchart des Aktienbarometers zurück. In der kurzen Frist sorgen die jüngsten Kursavancen zum einen für die Rückeroberung der 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.239 Punkten) und zum anderen für den Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Rein rechnerisch eröffnet die Bodenbildung ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 800 Punkten, d. h. über den Tellerrand hinausgeblickt, rückt sogar das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten wieder in den Fokus. Als kurzfristige Absicherung bietet sich das jüngste Aufwärtsgap im Stundenchart (15.187/15.147 Punkte) an, während die bekannte Ausbruchszone bei 15.000/14.800 Punkten als strategische Absicherung prädestiniert ist.

DAX® (1 Hour)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

