EQS-Adhoc: ​​​​​​​SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. und GALENICA AG schließen strategische Partnerschaft und gründen gemeinsam ein Joint Venture für das Schweizer Geschäft; Durchführung einer Kapitalerhöhung.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. und GALENICA AG schließen strategische Partnerschaft und gründen gemeinsam ein Joint Venture für das Schweizer Geschäft; Durchführung einer Kapitalerhöhung.



30.03.2023 / 06:58 CET/CEST

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. und GALENICA AG schließen strategische Partnerschaft und gründen gemeinsam ein Joint Venture für das Schweizer Geschäft; Durchführung einer Kapitalerhöhung. Sevenum, Niederlande, 30. März 2023. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. („SHOP APOTHEKE EUROPE“) und der international tätige Schweizer integrierter Gesundheitsdienstleister, aktiv in den Segmenten Products & Care und Logistics & IT, GALENICA AG („GALENICA“) legen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Geschäftstätigkeiten der shop-apotheke.ch und der Spezialapotheke Mediservice AG in einer gemeinsamen Gesellschaft („Joint Venture Gesellschaft“) zusammen. Im Zuge der Transaktion erwirbt die Mediservice AG, eine Tochtergesellschaft der GALENICA, die künftig als Joint-Venture-Gesellschaft fungieren wird, zunächst das Schweizer Geschäft von SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE erwirbt 51% der Anteile an der Joint-Venture-Gesellschaft von GALENICA. GALENICA gewährt SHOP APOTHEKE EUROPE in der Höhe des Kaufpreises ein Darlehen, das mit dem Kaufpreis für den Erwerb des Schweizer Geschäfts von SHOP APOTHEKE EUROPE verrechnet wird. In Umsetzung der Transaktion wird SHOP APOTHEKE EUROPE eine Kapitalerhöhung durchführen. Für die Wandlung des im Zuge der Transaktion gewährten Darlehens werden ca. 1,2 Mio. neue Aktien an GALENICA ausgegeben. Darüber hinaus erbringt GALENICA eine Bareinlage in Höhe von ca. EUR 29 Mio. an SHOP APOTHEKE EUROPE, für die ihr von SHOP APOTHEKE EUROPE ca. 0,4 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Die ca. 1,6 Mio. neuen Aktien werden an GALENICA zu einem Preis von EUR 72,00 ausgegeben. Nach der Durchführung der Kapitalerhöhung wird GALENICA mit einem Anteil von ca. 8% an SHOP APOTHEKE EUROPE beteiligt sein. Die Gründung des Joint Ventures und die Durchführung der Kapitalerhöhung werden nach der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden vollzogen, die im ersten Halbjahr 2023 erwartet wird. Gemäß IFRS 10 über Konzernabschlüsse wird SHOP APOTHEKE EUROPE die Zahlen nach Vollzug der Transaktion konsolidieren. +++ENDE DER AD-HOC MELDUNG+++











IR Kontakt

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

