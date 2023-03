EQS-News: Laxxon Medical beschleunigt Kommerzialisierung durch strategische Partnerschaft mit Hovione

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Laxxon Medical beschleunigt Kommerzialisierung durch strategische Partnerschaft mit Hovione



30.03.2023

Laxxon Medical hat sich mit dem international tätigen pharmazeutischen Auftragshersteller Hovione zusammengeschlossen, um die ersten klinischen 3D-Siebdruckmuster von Tabletten im industriellen Maßstab und unter cGMP-Standards herzustellen. Dieser wichtige Schritt in Richtung Kommerzialisierung ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit dem familiengeführten Unternehmen Hovione, das seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für die Pharmaindustrie ist und einen ausgezeichneten Ruf für Innovation und Best Practice genießt. Hovione verfügt über vier von der FDA zugelassene Produktionsstätten sowie über Entwicklungslabors in Lissabon, Portugal und New Jersey, USA. Laxxon Medical und Hovione planen eine Zusammenarbeit, um den Einsatz von 3D-Siebdrucktechnologien in der pharmazeutischen Industrie voranzutreiben. Die Partnerschaft wird die 3D-Siebdruckplattform von frühen Entwicklungsstadien bis zur routinemäßigen kommerziellen Herstellung verfügbar machen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hovione die 3D-Siebdrucktechnologie von Laxxon Medical, die SPID®-Technologie, in den cGMP-Produktionsanlagen von Hovione einführen, zunächst in Portugal und später in den Vereinigten Staaten. Die Partnerschaft verbindet die Expertise von Laxxon im 3D-Siebdruck, basierend auf der SPID®-Technologie, mit der Produkt- und Prozessentwicklung, dem Engineering und der Fertigungskompetenz von Hovione im Bereich pharmazeutischer Anwendungen. Die 3D-Technologie weist zahlreiche Vorteile auf, darunter das Potenzial zur Herstellung einzigartiger oder kundenspezifischer Darreichungsformen mit Eigenschaften, die mit konventionellen Darreichungsformen nicht erreicht werden können, darunter die Fähigkeit, Tabletten in beliebiger Form und Größe herzustellen, die Möglichkeit, die Anzahl der Wirkstoffe und der einzelnen Komponenten in der Zusammensetzung der Tablette leicht anzupassen und sogar die Dosierung für jeden Patienten individuell festzulegen, um personalisierte Medikamente herzustellen. Klaus Kühne, COO von Laxxon Medical kommentierte: „Laxxon freut sich, eine langfristige Partnerschaft mit Hovione einzugehen. Diese Partnerschaft wird die Etablierung des 3D-Siebdrucks in der pharmazeutischen Industrie erheblich beschleunigen und damit auch unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu bedienen." Helmut Kerschbaumer, CEO von Laxxon ergänzte: „Hovione hat einen weltweiten Ruf für seine pharmazeutischen Innovationsdienstleistungen, seine Expertise und seinen Marktzugang. Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein für Laxxon in Bezug auf unsere eigene Marktstrategie und Entwicklungsbemühungen." Dr. Jean-Luc Herbeaux, CEO von Hovione erklärte: „Wir halten die 3D-Drucktechnologie von Laxxon Medical für sehr innovativ und aussichtsreich. Sie ermöglicht nicht nur die individuelle Anpassung und Herstellung von Arzneimitteln mit komplexen Formen und Strukturen sowie einzigartigen Wirkstofffreisetzungseigenschaften, sondern hat auch das Potenzial, die Zeit und die Kosten der Arzneimittelentwicklung zu reduzieren. Wir freuen uns auf die Aussicht, Laxxon bei der Industrialisierung seiner 3D-Drucktechnologie zu unterstützen und sie einer größeren Zahl von Pharma- und Medizintechnikunternehmen zugänglich zu machen."

Über Laxxon Medical

Laxxon Medical ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das patentierte, hochmoderne 3D-Siebdruck-Entwicklungs- und Fertigungslösungen für die pharmazeutische Industrie entwickelt. Die SPID®-Technologie (Screen Printing Innovational Drug Technology) von Laxxon ermöglicht unterschiedliche pharmazeutische Anwendungsformen wie orale, transdermale und implantierbare Darreichungsformen durch geometrische Formgebung und heterogene Verteilung von Wirkstoffen, die unterschiedliche Freisetzungsprofile wie z.B. eine sequentielle Freisetzung ermöglichen. Mit der SPID®-Technologie können kleine Chargen für Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion im kommerziellen Maßstab gedruckt werden, ohne dass der Herstellungsprozess geändert werden muss. SPID®-Technologie (3D-Siebdruck) Die SPID®-Technologie (Screen Printed Innovative Drug Technology) ist ein additives Herstellungsverfahren, das die Entwicklung und Herstellung komplexer Formulierungen und geometrischer Strukturen von oralen Darreichungsformen ermöglicht, um die Freisetzungsprofile gängiger Arzneimittel sowie neue Arzneimittelentwicklungen zu optimieren. Über Hovione

Hovione ist ein internationales Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung. Als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) bietet das Unternehmen ein vollständig integriertes Angebot an Dienstleistungen für Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Arzneimittel. Das Unternehmen verfügt über vier FDA-geprüfte Standorte in den USA, Portugal, Irland und China sowie über Entwicklungslabors in Lissabon, Portugal und New Jersey, USA. Hovione bietet pharmazeutischen Kunden Dienstleistungen für die Entwicklung und konforme Herstellung innovativer Arzneimittel, einschließlich hochwirksamer Verbindungen, sowie maßgeschneiderte Produktlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln. Im Bereich der Inhalation bietet Hovione ein komplettes Dienstleistungsspektrum an, das von der Entwicklung von Wirkstoffen und Formulierungen bis hin zu Geräten reicht. Die Unternehmenskultur von Hovione basiert auf Innovation, Qualität und Verlässlichkeit. Hovione war das erste chemisch-pharmazeutische Unternehmen, das als B Corp. zertifiziert wurde, ist Mitglied von Rx-360 und EFCG und beteiligt sich aktiv an Initiativen zur Qualitätsverbesserung in der Industrie, um neue globale Industriestandards zu setzen. Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

