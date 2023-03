EQS-News: Triton unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Norres Baggerman Group

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Fonds

Triton unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Norres Baggerman Group



30.03.2023 / 11:00 CET/CEST

Frankfurt / Gelsenkirchen, 30. März 2023 – Der von Triton beratene Smaller Mid-Cap Fund I (TSM I) hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Norres Baggerman Group ("Norres Baggerman"), einem in Europa marktführenden Hersteller von Kunststoffschläuchen für industrielle Anwendungen, an Nalka Invest AB ("Nalka") unterzeichnet. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Als Teil des Triton-Portfolios hat sich Norres Baggerman in den vergangenen fünf Jahren zu einem europäischen Marktführer für die Herstellung und technische Installation von Industrieschlauchsystemen entwickelt. Die Produkte des Unternehmens kommen in einer Vielzahl von Branchen wie Landwirtschaft, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Kunststoffindustrie, Holzverarbeitung, Robotik, Fluidanwendungen sowie Energietechnik zum Einsatz.

Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist mit sechs Produktionsstätten und 15 Vertriebsbüros in Europa, den USA und Asien vertreten. Das globale Produktionsnetz von Norres Baggerman ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, der es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden in der ganzen Welt mit gleichbleibend hochwertigen und verfügbaren Produkten zu beliefern.

Triton hat Norres Baggerman im Jahr 2018 mit dem Ziel übernommen, das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer zu entwickeln. Dafür sollten das Wachstum beschleunigt, die internationale Expansion verstärkt und das Unternehmen zu einem Systemanbieter entwickelt werden. Als Teil des Triton-Portfolios hat NORRES drei Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen, sein organisches Wachstum auf ca. 10 % gesteigert, und den Umsatz um mehr als 170 % auf weit über 100 Mio. Euro erhöht. Das Unternehmen hat außerdem einen klar definierten Rahmen zur Weiterentwicklung seiner ESG-Standards eingeführt.

Andi Klein, Managing Partner und Head of TSM I: "Wir danken Ralf Dahmer, seinem Managementteam und allen Mitarbeitern von Norres Baggerman für die großartige Zusammenarbeit und ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens zu einem paneuropäischen Marktführer in seinem Sektor trotz oft unsicherer Zeiten. Wir sind überzeugt, dass NORRES bestens für die Zukunft positioniert ist und dass Nalka der richtige Partner ist, um die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben."

Ralf Dahmer, CEO von Norres Baggerman: "Triton hat eine wesentliche Rolle in der Entwicklung unseres Unternehmens gespielt und die notwendige Unterstützung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Expansionsziele geleistet. Wir möchten uns bei Triton für die gute und vertrauensvolle Begleitung in den letzten Jahren bedanken. Nalka und Norres Baggerman verfolgen das gleiche Ziel, und wir freuen uns, Teil der Nalka-Familie zu werden. Wir glauben, dass die neue Zusammenarbeit ein enormes und langfristiges Wachstumspotenzial eröffnet, von dem unsere Kunden und Mitarbeiter profitieren werden."

Über Norres Baggerman Group

NORRES wurde 1889 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Industrieschläuchen für die pneumatische Förderung unterschiedlicher Stoffe (z.B. Feststoffe, Gase oder Flüssigkeiten) für eine Vielzahl von Anwendungsfeldern (z.B. Rauch- und Staubabsaugung, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Kunststoff- und Holzverarbeitung). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gelsenkirchen (Deutschland) und beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter in sechs Produktionsstätten (DE, CN, US, IT (2), CH) und an 15 Vertriebs- und Lagerstandorten (CZ, FR, PL, SWE, TW, UK,NL,CH,IT (2), US, HU, RU, DE).

Weitere Informationen unter: www.norres.com



Über Triton

Triton ist ein erfahrenes Investmentunternehmen, das einen operativen Ansatz bei Investments in mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Europa in den vier Sektoren: Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen verfolgt. Im Kern stehen drei komplementäre "All Weather"-Investitionsstrategien: Mid-Market Private Equity (Unterstützung von grundsätzlich soliden Unternehmen, die mit einigen Komplexitäten konfrontiert sind), Smaller Mid-Market Private Equity (Nutzung der Triton-Plattform für das Wachstum leistungsfähiger kleinerer Unternehmen, die unter ihrem Potenzial arbeiten) und Credit (kurzfristige Anleihen in komplexen Situationen).

Triton konzentriert sich auf verantwortungsbewusstes Investieren und strebt danach, langfristig bessere Unternehmen aufzubauen. Mit 12 Niederlassungen in ganz Europa verfügt Triton über ein erfahrenes Investmentteam, das vollständig in West Park integriert ist. West Park beschäftigt operative und funktionale Spezialisten, die die Portfoliounternehmen bei ihrer Transformation unterstützen.

Seit 1997 hat Triton zehn Fonds aufgelegt. Die aktuellen Unternehmen im Triton-Portfolio erwirtschaften einen Gesamtumsatz von rund 18 Milliarden Euro und beschäftigen über 105.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter: www.triton-partners.com



Über Nalka

Nalka ist eine Investmentgesellschaft, die in marktführende kleine und mittlere Unternehmen in Skandinavien und der DACH-Region* investiert. Nalka hat Büros in Stockholm und München und entwickelt durch Engagement und Zusammenarbeit unabhängige, wettbewerbsfähige, nachhaltige und langfristig profitable Unternehmen. Seit der Gründung hat sich Nalka an 28 Unternehmen in verschiedenen Branchen beteiligt. Das aktuelle Portfolio besteht aus 10 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 2 Mrd. Euro.

Weitere Informationen unter: www.nalka.com

Nalka ist Teil der Interogo Holding, einer stiftungseigenen Investmentgruppe mit Sitz in der Schweiz. Zu den Anlagestrategien der Interogo Holding gehören privates und langfristiges Beteiligungskapital, Immobilien, Infrastruktur und liquide Mittel, wobei Nalka ein Teil der Private-Equity-Strategie ist.

Weitere Informationen unter: www.interogoholding.com

*Investitionen in der DACH-Region werden von Nalka DACH Investments SA SICAF-RAIF getätigt, die von Inter Fund Management verwaltet und von Nalka Advisors Germany beraten wird.

Pressekontakt Triton:

media@triton-partners.com