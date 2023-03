GNW-Adhoc: Freiwilligenarbeit ist in der wachsenden Kunden-Community von Benevity, die mittlerweile fast 1.000 Unternehmen umfasst, auf dem Vormarsch

^CALGARY, Alberta, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. (http://www.benevity.com/de/), der führende Anbieter einer globalen Corporate- Purpose-Software, gab heute bekannt, dass die Freiwilligenarbeit auf der Plattform des Unternehmens stark zugenommen hat. 2022 wurden 14,3 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit geleistet, was einem Anstieg von 61 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Zuwachs von 91 % bei der Anzahl der Freiwilligen entspricht. Darüber hinaus spendeten die Kunden und Mitarbeitenden von Benevity im vergangenen Jahr mehr als 2,8 Milliarden Dollar für 249.000 gemeinnützige Organisationen weltweit. Die Lockerung der Pandemie-Beschränkungen, die Unterstützung für die in der Ukraine vertriebenen Menschen und eine Mischung aus persönlicher und virtueller Freiwilligenarbeit sorgten für das höhere ehrenamtliche Engagement. In der Zwischenzeit setzten Unternehmen auch verstärkt auf Freiwilligenarbeit als Mittel zur Lösung zentraler Geschäftsprobleme im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Firmenkultur, Gemeinschaft und von Kontakten in einem hybriden Arbeitsumfeld. Im Jahr 2022 verzeichnen 86 % der Unternehmen, die die Benevity- Software für das Engagement der Mitarbeitenden nutzen, Teilnahmen an Freiwilligenaktivitäten im Vergleich zu 80 % im Jahr 2021. Diese Daten zeigen, dass Freiwilligenarbeit nach wie vor als eine Möglichkeit angesehen werden kann, sozial, teambezogen und geschäftlich einen Impact zu erzielen. ?Von 2021 bis 2022 ist die Teilnahme an Corporate-Purpose-Programmen in unserem gesamten Kundenstamm sprunghaft angestiegen, was vor allem auf die Zunahme des ehrenamtlichen Engagements zurückzuführen ist. Wir glauben, dass es für Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich 2023 noch stärker durch Freiwilligenarbeit einzubringen", so Kelly Schmitt, Chief Executive Officer von Benevity. ?Wenn Menschen sich ehrenamtlich betätigen, vertiefen sie ihre Bindung zu ihren Unternehmen, zu Kollegen und Communities. Sie engagieren sich auch stärker bei der Arbeit, was zahlreiche geschäftliche Vorteile mit sich bringt - höhere Produktivität, bessere Kundenzufriedenheit und eine höhere Verbleibquote im Unternehmen (https://benevity.com/de/ressourcen/studie-bindung-talente- 2022)-, die angesichts des derzeitigen Wirtschaftsklimas für die Arbeitgeber allesamt von größter Bedeutung sind." Zusätzlich zum Anstieg der Freiwilligenarbeit auf der Plattform hat Benevity 2022 193 Unternehmen, darunter Cisco Systems und Suntory Beverage & Food Europe (https://www.suntorybeverageandfood-europe.com/en- GB/sbfe/newsroom/feed/detail/suntory-beverage-food-europe-brings-people- together-for-good/d78e2d58-abab-11ed-9209-befa4c95df14), zu seinem Kundenportfolio hinzugefügt, das inzwischen fast 1.000 purpose-orientierte Marken umfasst. ?Das Engagement für die Gesellschaft ist tief in der globalen Zielsetzung von Suntory verwurzelt, und es ist ein Unternehmenswert, der für uns äußerst wichtig ist", so Tracy Clarke, Chief People and Culture Officer bei Suntory Beverage & Food Europe. ?Wir geben von dem, was wir verdienen, etwas zurück, indem wir nicht nur in unser Unternehmen investieren, sondern uns auch um unsere Kunden und Partner kümmern und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. 'Together for Good', unser von Benevity durchgeführtes Programm für freiwilliges Engagement und Purpose, ist unsere Art, genau dies zu tun - alle Mitarbeitenden zusammenzubringen, um einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, indem sie sich ehrenamtlich engagieren, für wohltätige Zwecke spenden, Spenden sammeln, kleine Taten der Freundlichkeit vollbringen und nachhaltiges Verhalten an den Tag legen, die alle zusammen einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten haben." Parallel zu dem Anstieg von 33 % bei den aktiven Nutzer:innen der Benevity- Plattform gab es im Jahr 2022 auch einen bemerkenswerten Anstieg der Spendengelder. Wohltätige Spenden von Mitarbeitenden in Kombination mit großzügigen Firmenspenden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21 %. Einzelpersonen spendeten im Jahr 2022 zwar weniger häufig als 2021, aber die einzelnen Spenden waren höher. Zusammen mit den zusätzlichen Mitteln, die von den Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, führte dies dazu, dass zusätzliche 500 Millionen Dollar an die Projekte gingen, die den Menschen am Herzen liegen. ??Im Jahr 2023 wird Benevity weiterhin innovativ tätig sein und seine Mission erfüllen, für Unternehmen auf der ganzen Welt soziale Auswirkungen in geschäftliche Auswirkungen zu verwandeln. Um mehr über Benevity zu erfahren, besuchen Sie https://benevity.com/ Über Benevity Benevity (https://www.benevity.com/de/), ein zertifiziertes B-Corp Unternehmen, ist führender Anbieter einer globalen Corporate-Purpose-Software, der einzigen integrierten Lösung für Investitionen in das Gemeinwesen sowie für das Engagement von Mitarbeitenden, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Als eines von Fortune's Impact 20 Unternehmen, unterstützen die Cloud-Lösungen von Benevity viele bekannte Marken dabei, Mitarbeitende zu motivieren, zu binden und zu engagieren sowie soziales Handeln in die Erfahrungen von Kund:innen einzubetten, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu leisten. Mit einer Software, die in 22 Sprachen verfügbar ist, hat Benevity bereits mehr als 12 Milliarden Dollar an Spenden und 58 Millionen Stunden an freiwilliger Arbeit verarbeitet, um 418.000 gemeinnützige Organisationen weltweit zu unterstützen. Die Produkte von Benevity haben außerdem die Durchführung von 900.000 Challenges ermöglicht und die Vergabe von 1,2 Millionen Finanzhilfen im Wert von 18 Milliarden Dollar abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter http://benevity.com/. MEDIENKONTAKT Maggie Crouch Walker Sands für Benevity benevity-pr@walkersands.com °