TAGESVORSCHAU: Termine am 31. März 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nordex, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Knaus Tabbert Jahreszahlen (detailliert) 07:30 AUT: Erste Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:40 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk) 07:55 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 ITA: Unicredit, Hauptversammlung 11:00 DEU: Cenit AG, Onlline-Präsentation Jahresergebnisse 11:00 DEU: Zeppelin, Bilanz-Pk, Friedrichshafen CHN: Huawei, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/23 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 02/23 08:00 DEU: Mietbelastung privater Haushalte (Erstergebnisse der Mikrozensus- Zusatzerhebung zur Wohnsituation), Jahr 2022 08:00 DEU: Einzelhandel (Umsatz), 02/22 08:00 GBR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/23 09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 01/23 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen 02/23 14:30 USA: Konsumentenausgaben 02/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) 17:00 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde spricht in Florenz EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag Themen u.a.: Anpassungen zur Strompreis- und Erdgas-Preisbremse, 75 Jahre Marshall Plan, nationale Sicherheitsstrategie, Atomlaufzeiten + Aktuelle Stunde auf Verlangen der Linkenfraktion zum Thema hohe Lebensmittelpreise DEU: Bundesrat Themen u.a.: abschließende Befassung mit Finanzierungsgesetz für 49-Euro-Ticket; Sonderabgabe für die Hersteller bestimmter Einwegkunststoffe; Reduzierung der Lebensmittelverschwendung; Änderungen des Disziplinarrechts; Einführung einer Kindergrundsicherung; Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung 08:55 DEU: Pressegespräch «Chancen und Hürden der marinen geologischen CO²-Speicherung» zu den neuesten Ergebnissen der Forschungsmission «CDRmare» der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) und dem Deutschen Klima Konsortium (DKK), Berlin 09:15 DEU: «FAZ»-Kongress 2023 «Zwischen den Zeilen» zum Thema «Perspektiven in Krisenzeiten» + 11.30 Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) + 15.00 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). 10:00 BLR: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wendet sich mit einer Ansprache an das Land Belarus erhält von Russland taktische Atomwaffen im Zuge wachsender Spannungen mit dem Westen - nach offiziellen Angaben als Sicherheitsgarantie. Es wird erwartet, dass Lukaschenko sich dazu erstmals seit Bekanntgabe des Schritts durch Kremlchef Putin am vergangenen Samstag dazu nun selbst äußert. 10:00 DEU: «Ostpro Erfurt 2023» - Verkaufsmesse für Ostprodukte, Erfurt 11:00 DEU: Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) + 13.00 Pressestatement mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer DEU: Regierungsbildung in Berlin: Neuntes und finales Treffen der Hauptverhandlungsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD

