APA ots news: Drei bringt Motorola ins schnellste 5G Netz Österreichs. - BILD

Stuttgart/ Wien (APA-ots) - Lenovo und Drei Österreich schließen eine langfristige Partnerschaft zum Vertrieb von Motorola Smartphones sowie Lenovo Produkten. Zum Start bietet Drei bis Juni 2023 betreiberexklusiv in Österreich die Motorola Smartphones moto g73 5G und moto g53 5G mit seinen unlimitierten Smartphone-Tarifen an. Das moto g73 5G ist das ultimative Gerät, um perfekte Bilder zu machen - selbst die schwierigsten Lichtverhältnisse sind kein Hindernis für dieses fortschrittliche 50-MP-Kamerasystem. Dank der Ultra-Pixel-Technologie werden bei schwierigen Lichtverhältnissen alle vier Pixel der Kamera zu einem großen 2.0um-Ultra-Pixel zusammengefasst. Das Ultra-Weitwinkel-Objektiv fängt ein, was das menschliche Auge sieht, und schafft es, 4x mehr von der Szene ins Bild zu bringen als ein Standardobjektiv. Das Makro-Vision-Objektiv bringt Nutzer 4x näher an das Geschehen heran und fängt die kleinsten Details ein. Und die Tiefenkamera macht es einfach, alltägliche Fotos in professionell wirkende Porträts zu verwandeln. Motorola hat dafür gesorgt, dass das moto g73 5G dank des MediaTek Dimensity 930-Chipsatzes das Beste aus 5G-Geschwindigkeiten herausholt, um mit dem modernen Leben Schritt zu halten. Dank der 5G-Kompatibilität erfolgen Downloads blitzschnell, ohne dass man sich Sorgen um die Akkulaufzeit machen muss. Auch das Hin- und Herwechseln zwischen Apps ist mühelos möglich. Damit alles reibungslos läuft ist das Gerät mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet - dadurch können gleichzeitig Informationen gespeichert und mehrere Apps problemlos im Hintergrund laufen. Um die volle Bandbreite der 5G-Netzwerke zu nutzen, wird das moto g53 5G von der Snapdragon® 480+ 5G Mobile Platform angetrieben. So werden zum Beispiel Serien in wenigen Sekunden heruntergeladen oder Videos unterbrechungsfrei gestreamt. Das 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz bietet eine atemberaubende Darstellung und eignet sich perfekt für Unterhaltungszwecke wie Streaming, Chats und Gaming. Und dank seines leistungsstarken 5000-mAh-Akkus muss man sich um die Akkulaufzeit keine Sorgen machen. "Motorola hat sich in den vergangenen Jahren neu formiert und die Konsequenz, mit der wir diese Neuausrichtung umsetzen zeigt weltweit bereits Erfolge", sagt Björn Simski, Director und General Manager Motorola DACH. "Neben sehr erfolgreichen Märkten in Süd- und Mittelamerika konnten wir im vergangenen Jahr auch in den USA auf Rang drei vorstoßen. Zusammen mit Drei starten wir jetzt auch in Österreich neu durch und werden mit unserer Konsequenz gemeinsam erfolgreich sein." "Wir freuen uns sehr, die neuen 5G-Smartphones moto g73 und moto g53 von Motorola ab sofort betreiberexklusiv in Österreich anzubieten. In Kombination mit unseren Unlimited Tarifen mit unbegrenztem 5G sind die neuen Flaggschiffe perfekte Möglichkeiten, zu einem erstklassigen Preis/ Leistungsverhältnis auf 5G zu wechseln. Und das im schnellsten 5G Netz Österreichs", so Drei CCO Günter Lischka. "Unser gemeinsames Ziel ist es, Kunden in Österreich von der kontinuierlichen Innovationskraft von Motorola zu überzeugen - durch hervorragende Smartphones im schnellsten 5G Netz" ergänzt Chong-Won Lim, Head of Marketing Motorola DACH. "Und dieses Ziel wollen wir schnell erreichen, deshalb sind wir besonders froh in Drei einen Partner gefunden zu haben, der bereits den Start der Zusammenarbeit mit einer Kampagne zum moto g73 5G und moto g53 5G unterstützt. Und das ist erst der Anfang in einer Reihe von zahlreichen spannenden Innovationen die wir in diesem Jahr vorstellen werden." Seit Anfang März unterstützen alle neuen Drei Unlimited Vertragstarife 5G. Zusätzlich hat Drei die neuen Handytarife mit unlimitierten Datenvolumina ausgestattet. Somit können Kunden für weniger als 25 Euro monatliches Grundentgelt, inklusive Handy, auf einen unlimitierten 5G Zugang wechseln. Damit senkt Drei die Kostenhürde für den Umstieg auf unlimitiertes 5G und bringt 5G von der Luxusnische in den Massenmarkt. Das neue moto g73 ist bei Drei ab 31. März 2023 in Kombination mit dem Unlimited S um 0 Euro erhältlich. Das neue moto g53 folgt im April. Mehr auf www.drei.at/neues-motorola Zwtl.: Drei bringt 5G bis Ende 2023 in drei Viertel aller Haushalte und in 222 unterversorgte Gemeinden. Auch die Netzabdeckung schreitet mittlerweile zügig voran. Aktuell hält Drei eine 5G-Abdeckung für etwas mehr als zwei Drittel der österreichischen Haushalte und Unternehmen vor. Bis Jahresende will Drei die Anzahl seiner 5G-Standorte wesentlich erhöhen und zusätzliche Frequenzen im 700 und 1500 MHz Band für 5G nutzen. Damit will Drei 5G bis Ende 2023 zu drei Viertel aller Haushalte und Unternehmen bringen und 222 bisher unterversorgte Gemeinden flächendeckend mit mobilem Breitbandinternet erschließen. Bis Ende 2025 hat sich Drei dazu verpflichtet, 738 entlegene Gemeinden mit 5G zu versorgen, so viele wie kein anderer Anbieter. "Unsere im Vorjahr angekündigte größte Netzoffensive in der Unternehmensgeschichte ist voll angelaufen. Für den landesweiten Komplettausbau unseres neuen 5G-Netzes investieren wir bis über das Jahr 2025 hinaus 1,2 Milliarden Euro", so Drei CTO Matthias Baldermann. Zwtl.: Zum vierten Mal in Folge schnellstes 5G Netz Österreichs Anfang dieses Jahres erhielt Drei zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest Award für das schnellste 5G Netz des Landes. Ookla hat dafür 102.000 App-Geschwindigkeitstests von Österreichs Mobilfunkkunden ausgewertet. Mit einem Speed Score von 185,5 und einem Medianwert von 234,02 Megabit pro Sekunde (Mbps) erhielt das Drei Netz dabei erneut den Preis für das schnellste 5G Netz des Landes. Damit immer mehr Haushalte und Unternehmen davon profitieren können, läuft der größte Netzausbau in der Geschichte von Drei auf Hochtouren. Seit Ende letzten Jahres erreicht das Drei 5G Netz zwei Drittel der heimischen Haushalte. Mehr auf www.drei.at/5g Zwtl.: Moto Secure und Family Space Sowohl das moto g73 5G als auch das moto g53 5G werden mit Thinkshield for Mobile ausgeliefert, einer zusätzlichen Sicherheitsebene, die den Schutz auf jeder Ebene vom Hersteller bis zum Telefon verbessert. Damit Verbraucher alle Sicherheitsfunktionen voll ausschöpfen können, hat Motorola diesen Geräten die neue Moto Secure App hinzugefügt. Mit Moto Secure lassen sich die Netzwerksicherheit verwalten, App-Berechtigungen kontrollieren, und sogar ein geheimer Ordner für die sensibelsten Daten kann erstellt werden. Nutzer können darauf vertrauen, dass ihre heruntergeladenen Dateien sicher sind und sogar eine zusätzliche Schutzebene hinzufügen - Moto Secure beinhaltet alles, was notwendig ist, um mögliche Risiken in Schach zu halten. Mit diesen Geräten bietet Motorola auch den Family Space an, ein sicheres Umfeld, in dem Kinder lernen und spielen können. Mit Family Space können Eltern die Bildschirmzeit begrenzen, kontrollieren, welche Apps zugänglich sind, und sogar mehrere Profile erstellen, um gesunde digitale Erfahrungen zu fördern, unerwünschte oder ungeeignete Inhalte von den Kleinen fernzuhalten und jedem die Möglichkeit zu geben, die Welt auf eigene Faust zu entdecken. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (https://www.drei.at/de/privat/) Lenovo und Motorola Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune 500-Unternehmen im Wert von 70 Milliarden US-Dollar und in 180 Märkten auf der ganzen Welt tätig. Ausgehend von der kühnen Vision, intelligentere Technologien für alle zu liefern, entwickeln wir Technologien, die die Welt verändern und eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft schaffen. Motorola Mobility LLC wurde im Jahr 2014 von der Lenovo Group Holdings übernommen. Motorola Mobility ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lenovo und verantwortlich für die Entwicklung und Herstellung aller Mobiltelefone und Lösungen der Marken Moto und Motorola. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com und lesen Sie die neuesten Nachrichten in unserem [StoryHub] (https://news.lenovo.com/) und [Motorola Global Blog] (https://motorolanews.com/?language=en-US). 