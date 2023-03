EQS-News: IMMOFINANZ setzt weiteren Schritt bei Portfoliooptimierung

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

IMMOFINANZ setzt weiteren Schritt bei Portfoliooptimierung



31.03.2023 / 16:43 CET/CEST

IMMOFINANZ setzt weiteren Schritt bei Portfoliooptimierung Die IMMOFINANZ setzt mit dem Verkauf einer Büroimmobilie in Wien einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung. Das „Bureau am Belvedere“ mit knapp 9.000 m² wurde erfolgreich an einen österreichischen Investor verkauft. „Nach Verkäufen im Volumen von rund EUR 166 Mio. im Vorjahr ist die aktuelle Transaktion in Wien ein weiterer Fortschritt bei der Umsetzung unserer Portfoliostrategie. Der Verkauf ist zudem ein Beweis dafür, dass unsere Immobilien auch im aktuellen Umfeld stark gefragt sind. Wir kommen daher bei unserer Portfoliooptimierung und dem damit einhergehenden stärkeren Fokus auf Retail-Immobilien und Office-Lösungen mit höherer Rendite sehr gut voran“, sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ. Das Bürogebäude „Bureau am Belvedere“ liegt im urbanen Zentrum im 4. Bezirk von Wien mit einem exzellenten Blick auf das Schloss Belvedere und den Schlossgarten. Die Liegenschaft ist vollständig vermietet. Die Transaktion erfolgte im Einklang mit der Strategie der IMMOFINANZ. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 8,4 Mrd., das sich auf rund 630 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

