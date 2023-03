EQS-News: Union Investment und GBI Capital kooperieren bei der Schaffung lebenswerter Stadtquartiere mit bezahlbaren Wohnungen - Erste Zusammenarbeit im Hamburger Stadtteil Wandsbek

Emittent / Herausgeber: GBI Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kooperation

Hamburg/Berlin, 31. März 2023. In Zeiten deutlich steigender Mieten und explodierender Nebenkosten geraten bezahlbare Wohnangebote immer stärker in den Fokus neuer Immobilienentwicklungen, vor allem bei der Errichtung kompletter Stadt-Quartiere. Um solche Vorhaben gezielt nachhaltig und sozial umzusetzen, sind der Hamburger Immobilien-Investmentmanager Union Investment und GBI Capital als Fördermittel-Experten eine Kooperation eingegangen.



Eine erste Zusammenarbeit von GBI und Union Investment gibt es bereits im Hamburger Stadtteil Wandsbek. „Im Zentrum unserer Quartiersentwicklung Wandsbek Markt, die wir gemeinsam mit dem Bezirk entwickeln, steht nicht nur die Schaffung von Gastronomie- und Gewerbeflächen, sondern auch von Wohnraum. Am konkreten Nutzungsmix der Wohnungen, es entstehen ausnahmslos Mietwohnungen, wird derzeit noch gearbeitet“, so Ronald Joachim Behrendt, Senior Projektmanager bei Union Investment, und weiter: „Im Gespräch sind unter anderem eine Tagespflege für Senioren sowie Wohnraum für Auszubildene und Studenten. Insgesamt werden rund 140 neue Mietwohnungen entstehen, davon mindestens 35 Prozent gefördert. Wir freuen uns darum sehr, mit der GBI Group einen Partner mit langjähriger Erfahrung und großer Expertise auf diesem wichtigen Gebiet gefunden zu haben.“



Durch die Quartiersentwicklung Wandsbek Markt entsteht mitten im Stadtteil ein lebendiges Zentrum, das die Bedürfnisse der Bewohner erfüllt und die Lebens- und Aufenthaltsqualität am Standort deutlich erhöht. Das Quartier soll zum sozialen Lebensmittelpunkt und Treffpunkt für Jung und Alt für den Osten Hamburgs und das angrenzende Schleswig-Holstein werden. „Wir würden uns freuen, wenn unsere Expertise bei geförderten Wohnungen dazu beiträgt, eine lebendige und vielfältig gestaltete Nachbarschaft zu schaffen“, sagt Simon Behr, Geschäftsführer der GBI Capital, und erwartet: „Zu dieser werden voraussichtlich immer mehr Menschen aus der Generation 60plus gehören.“ Die größte Bevölkerungsgruppe der Babyboomer erreicht nämlich bis Mitte der 2030er Jahre den Ruhestand und hat dann auch in Quartieren wie in Wandsbek besondere Wohnwünsche. „Diese wollen wir durch unser Angebot SMARTments senior living erfüllen“, so Behr: „Durch Einheiten mit überschaubaren Größen, viel Service, Komfort und mit gesundheitlicher Unterstützung, die hoffentlich erst 20 oder 25 Jahre später wirklich benötigt wird.“ Bezahlbare Wohnungen sind ein zentrales Element lebenswerter Stadträume, ist auch Behrendt überzeugt: „Die vergünstigten Mieten sind über mindestens 20 Jahre festgeschrieben. Das bedeutet sowohl für die Bewohner als auch die Quartiere insgesamt große Planungssicherheit. Besonders in den aktuell recht unplanbaren Zeiten ist das eine wichtige und beruhigende Aussicht.“



Die GBI Group, zu der die GBI Capital gehört, hat als Vorreiter unter den privatwirtschaftlichen Immobilienunternehmen bereits 2016 begonnen, geförderte Projekte zu entwickeln. Damals war eine Übernahme solcher Vorhaben durch private Investoren rechtlich gar nicht vorgesehen. Die Folge: Zahl und Anteil günstiger Unterkünfte sanken dramatisch weiter. „Hier mit staatlichen Stellen in mehreren Bundesländern entsprechende Vereinbarungen auszuarbeiten, um gegenzusteuern, war auch ein wichtiger Schritt für die gesamte Immobilien- und Investmentbranche“, erläutert Simon Behr: „Der Ausbau des Angebotes bezahlbarer Wohnungen bleibt eine zentrale Herausforderung, der wir dank der Kooperation mit Union Investment nun noch effektiver begegnen. So wird privates Geld, welches oft aus der Alterssicherung der Bürger kommt, sicher und effektiv angelegt. Eine Win-Win-Situation, weil so dringend benötigter bezahlbarer Wohnraum entsteht.“



Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Hamburg zählt – sowohl für Wohnungen als auch für Studierenden-Apartments – zu den attraktivsten Regelungen in Deutschland. In jedem der 16 Bundesländer gibt es dafür unterschiedliche Richtlinien. „Dabei den Überblick zu behalten, ist extrem aufwändig“, so Geschäftsführer Behr: „In unserem Unternehmen gibt es für diesen Zweck sogar eine Task Force.“ Beispielsweise mit Mitarbeitern aus den Bereichen Finanzierung, Investment und Bautechnik. Denn häufig geben die Länder zu Beginn jedes Jahres neue Förder-Bedingungen bekannt, auch durch veränderte Vorgaben für Grundrisse oder bauliche Details.“ Zugang zu diesen Informationen sind die Basis für ein umfassendes Fördermittelmanagement der GBI Capital – inklusive Hilfestellungen für alle Dienstleistungen im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus, von der Projektentwicklung bis zum Fondsmanagement. _____



Über Union Investment: Union Investment steht seit mehr als 55 Jahren für vorausschauende Immobilien-Investments und aktives Asset Management weltweit. Mit einem verwalteten Anlagevermögen in Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie im Rahmen von Service- und Bündelungsmandaten von insgesamt rund 56,8 Milliarden Euro ist Union Investment einer der führenden Immobilien-Investmentmanager in Europa. Aktuell hält Union Investment weltweit rund 500 Immobilien in 26 Ländern im aktiv gemanagten Bestand. Der Schwerpunkt ihrer Immobilienanlagen liegt in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Wohnen und Mixed-Use. Info: www.union-investment.de/realestate



Über die GBI Group: Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments auch selbst. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement und Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag

