Neue Finanzagentur-Geschäftsführerin Grunwald tritt Amt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Führung der Finanzagentur des Bundes ist wieder komplett: Zum 1. April beginnt Eva Grunwald als Geschäftsführerin bei der für das Schuldenmanagement der Bundesrepublik zuständigen Behörde in Frankfurt. Sie ergänzt dort Tammo Diemer, der bereits Geschäftsführer ist.

Grunwald ist Nachfolgerin von Jutta Dönges, die die Finanzagentur nach fast fünf Jahren Ende Oktober 2022 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Die ehemalige Investmentbankerin ist inzwischen Finanzvorständin des in der Gaskrise vom Staat aufgefangenen Energiekonzerns Uniper.

Die studierte Betriebswirtin Grunwald war zuvor in der Deutsche-Bank-Gruppe als konzernweite Leiterin des Produktmanagements Immobilien und als Mitglied des Vorstands der BHW Bausparkasse AG tätig.

Die Finanzagentur in Frankfurt ist für das Schuldenmanagement und die Kreditaufnahme des Bundes zuständig. Die Behörde verwaltet den in der Finanzkrise 2008 aufgelegten staatlichen Bankenrettungsfonds - auch unter der Kurzbezeichnung Soffin bekannt - sowie den in der Pandemie geschaffenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Unterstützung großer Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in Not geraten sind./ben/DP/stk