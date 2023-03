Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Charles III. / Bundestag

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Charles III. / Bundestag:

"Natürlich wirkt das etwas seltsam, wenn das demokratisch gewählte Parlament des Deutschen Bundestags einem König regelrecht zujubelt. Denn in germanischer Abgeklärtheit sehen die meisten Deutschen heute in den Blaublütigen oftmals etwas schrullige Vertreter aus der im Grunde dunklen (wenn auch nicht braunen) Vergangenheit. Das deutsche Kaisertum ist seit über 100 Jahren Geschichte. König Charles III. kann da auf völlig andere - im Vergleich zu Deutschland progressive - Wurzeln verweisen. Und er selbst steht als Person für ein geradezu modernes Weltbild. Sein frühes Bekenntnis zur ökologischen Landwirtschaft wirkt gemessen am heutigen Fridays-For-Future-Wirbel geradezu vormodern. Seine Rede vor den Abgeordneten des Bundestages dürfte das auf andere Weise auch sein. Denn sie beinhaltete ein eher angedeutetes Bekenntnis zu Europa, das den Brexit im Grunde als lästige Panne ansieht."