Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Baustelle Bahn

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Baustelle Bahn:

"Die Bahn ist ein Sanierungsfall, ihre Krise inzwischen chronisch. Diese Einschätzung des Bundesrechnungshofs ist erst wenige Wochen alt, viele Bahnfahrer werden ihr aus tiefstem Herzen zustimmen. Ausfallende Züge, verpasste Anschlüsse und nun auch noch ein umfassender Warnstreik reichen aber offenbar nicht aus, um die Kunden zu vergraulen. Im Gegenteil, immer mehr Menschen fahren Bahn, mögen sie auch noch so schimpfen. Weil sie Klimaschutz ernst nehmen, weil steigende Energiekosten dafür sprechen oder weil sie schlicht keine Wahl haben. Auch, weil die Politik mit dem 49-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr oder mit Angeboten wie dem Jugendticket BW in Baden-Württemberg die Nachfrage ankurbelt. Die Bundesregierung, das muss man ihr zugute halten, geht den Abbau des Sanierungsstaus ernsthaft an. Die Umsetzung wird dauern, das Bahnfahren in der Zwischenzeit eher unbequemer."/be/DP/he