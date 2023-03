Weltbank will Kreditvergabe um fünf Milliarden Dollar erhöhen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Weltbank will ihre Kreditvergabe an Länder mit mittlerem Einkommen jährlich um fünf Milliarden Dollar aufstocken.

Die multinationale Entwicklungsbank hatte am Donnerstag (Ortszeit) ihrem Lenkungsausschuss einen entsprechenden Entwicklungsplan vorgelegt. Die Aufstockung des Kredits soll Ländern bei der Bekämpfung des Klimawandels und anderer globaler Krisen helfen. Die Weltbank will den Plan nun am 12. April während einer gemeinsamen Frühjahrstagung mit dem Internationalen Währungsfonds in ihrem Entwicklungsausschuss diskutieren. Im Rahmen der Tagung sind auch Gespräche zu zusätzlichen Maßnahmen zur Förderung der Kreditvergabe an die ärmsten Länder der Welt geplant.

