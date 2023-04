Widerstand: 15.700 16.000 Unterstützung: 15.450 15.328

Rückblick:

Die Bullen hatten am vergangenen Freitag nach den leicht unter den Erwartungen vermeldeten US-Inflationsdaten vom Nachmittag weiter Nägel mit Köpfen gemacht und den Index in den Bereich um 15.650 Punkte gehievt. Lediglich 50-60 Punkte fehlen noch zu einem neuen Jahreshoch - da wird die Luft naturgemäß zunächst ein wenig dünner für die Käuferseite und so tritt der deutsche Leitindex zum Start ins neue Quartal heute Vormittag auf der Stelle ohne jedweden Bewegungsdrang.

Ausblick:

Der Index ist kurzfristig klar überkauft, allerdings können neue marginale neue Jahreshochs oberhalb von 15.700 Punkten nicht ausgeschlossen werden, bevor dann zunächst eine etwas ausgedehntere Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase im Index einsetzen sollte.

Ein mögliches Korrekturziel liegt im Bereich um 15.450 Punkte, ein Schließen des offenen Gaps bei 15.328 Punkten sollte aber ebenfalls eingeplant werden für die kommenden Handelstage. Sollte sich der Index allerdings oberhalb von 15.700 Punkten etablieren können, wäre eine direkte Rallyfortsetzung einzuplanen im deutschen Leitindex.

Quelle: Tradingview

