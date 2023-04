DAX® - Zyklisches Hoch im Visier

War da was? Vor zwei Wochen war der DAX® im Umfeld der Credit-Suisse-Krise noch massiv auf unter 14.500 Punkte eingebrochen. Nach einer raschen Erholung und einigen volatilen Tagen, an denen sich die Anleger quasi neu orientieren mussten haben sich nun offensichtlich die Bullen durchgesetzt. So legte der deutsche Blue-Chip-Index nicht nur ein Wochenplus von 4,5 Prozent aufs Parkett, sondern schaffte es in dem so schwierigen Monat März auch noch auf ein Monatsplus von 1,7 Prozent. Auf Wochenschlusskursbasis wurde bereits ein 14-Monats-Hoch erreicht, so dass der Weg bereitet ist, um demnächst den Widerstand am bisherigen Jahreshoch bei 15.706 Punkten zu überwinden und wieder gen 16.000er-Marke und in der Folge auch zum Allzeithoch von 16.290 Punkten vorzustoßen. Die erste grundsolide Unterstützung ist schnell gefunden. Diese befindet sich zwischen knapp 15.300 und 15.425 Punkten. An letztgenannter Marke beginnt ein über 80 Zähler großes Gap und innerhalb der genannten Unterstützung verlaufen zudem die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage. Geht es doch wieder darunter zurück, könnte erneut die 15.000er-Marke unterschritten werden.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.