EQS-News: Premier Inn übernimmt Hotel im Zentrum Heilbronns und zeigt Präsenz am nächsten attraktiven Standort

Premier Inn übernimmt Hotel im Zentrum Heilbronns und zeigt Präsenz am nächsten attraktiven Standort



03.04.2023 / 07:10 CET/CEST

Heilbronn/Frankfurt am Main, 04. April 2023 – Die Hotelmarke Premier Inn schlägt in einer weiteren attraktiven Stadt auf. In Heilbronn direkt im Zentrum nahe der Altstadt übernimmt Premier Inn eine Immobilie von Investhotel, die noch bis Ende April Eigentümer und Betreiber eines Hotels der Marke Mercure ist. „Aufgrund der Stärke als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist Heilbronn schon lange in unserem Blickfeld“, erläutert Andrea Latzel, Senior Acquisitions Manager bei Premier Inn Deutschland. „Deshalb passt diese hervorragende zentrale Innenstadtlage ideal in unser Portfolio.“ Jeweils nur wenige hundert Meter sind es vom Platz am Bollwerksturm 2 zu der mehr als 1000 Jahre alten Kilianskirche als Wahrzeichen der Stadt, zum Heilbronner Rathaus und zum Neckarufer. Auch die Verkehrsinfrastruktur mit einem benachbarten Parkhaus, dem nur wenige hundert Meter entfernten Hauptbahnhof und der guten Anbindung an die Autobahnen A6 und der A81 ist hervorragend.

Die 2014 errichtete Immobilie wird ab Mai umgebaut und an die Markenstandards von Premier Inn angepasst. Bei Wiedereröffnung im Sommer 2023 verfügt das Hotel über 140 Zimmer, einen großzügigen Frühstücksbereich und eine Bar. Aktuell sind deutschlandweit bereits 46 Premier Inn Hotels im Betrieb, das erste Haus eröffnete 2016 in Frankfurt am Main.

„Wir haben das Ziel, bei etwa der Hälfte unserer Hotels in Deutschland gleichzeitig Betreiber und Immobilieneigentümer zu sein und freuen uns deshalb besonders über unser Engagement in Heilbronn“, erläutert Andrea Latzel. „Mit dem Eigentum an der Immobilie können wir zudem ihren gesamten Lebenszyklus, vor allen in Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte, aktiv steuern.“

Vermittelt wurde die Übernahme des Hotels durch den Bereich Hotel Services der BNP Paribas Real Estate GmbH. Die juristische Beratung von Premier Inn erfolgte durch das Hospitality Team von Taylor Wessing Frankfurt um Dr. Martin Bartlik und Sarah Anderson.



Über Premier Inn:

Premier Inn ist Deutschlands neue Hotelmarke: In aktuell 46 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Traumhaft gute Betten versprechen Reisenden ein fantastisches Schlaferlebnis in zentraler Lage zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits über die Hälfte aller Premier Inn Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande knapp 80 Standorte mit rund 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels, 82.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de



Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm „Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.com



