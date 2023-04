Förderkürzung der Opec+ bremst Europas Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die steigenden Ölpreise nach einer Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ bremsen die europäischen Aktienmärkte.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Montag kaum verändert bei 15.627 Punkten, sein europäisches Pendant EuroStoxx rückte um 0,1 Prozent auf 4317 Zähler vor. Die Opec+ hat eine Senkung der Ölproduktion um insgesamt 1,15 Million Barrel pro Tag ab Mai angekündigt. "Es kann sein, dass die Ölmärkte eine Drosselung der weltweiten Ölversorgung von etwa einem Prozent erleben", sagte Analyst Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia.

Die Aussicht auf knappere Versorgung trieb den Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI um rund 5,5 Prozent auf 84,31 beziehungsweise 79,93 Dollar pro Barrel (159 Liter) - den höchsten Stand seit rund einem und zwei Monaten. Das könne neue Inflationssorgen entflammen und die Ruhe an den Aktienmärkten stören, sagte Stratege Christian Henke vom Broker IG. "Der Ölpreis hat bekanntlich einen direkten Einfluss auf die Verbraucherpreise. Und Gegenwind von den Rohstoffen können die Marktteilnehmer im Augenblick gar nicht gebrauchen." Die Experten der US-Großbank Goldman Sachs hoben ihre Prognose für Brent auf 95 Dollar pro Barrel (159 Liter) bis Ende des Jahres und 100 Dollar für 2024 an. Die in der Opec+ vereinten Öl exportierenden Länder hatten bereits die Förderung ab November 2022 um zwei Millionen Barrel pro Tag reduziert.

DOLLAR UND ENERGIEWERTE IM AUFWIND - AIRLINES UNTER DRUCK

Da Öl in Dollar gehandelt wird, trieb der Anstieg bei Ölpreisen die US-Währung an. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gewann bis zu 0,5 Prozent auf 103,0580 Punkte. Die neu entflammten Inflationssorgen setzten unterdessen Staatsanleihen zu. Im Gegenzug zu den steigenden Kursen fielen die Renditen. Die zehnjährigen Bunds rentierten mit 2,355 Prozent nach 2,310 Prozent am Freitag. Die Rendite der US-Bonds mit der gleichen Laufzeit stieg auf 3,537 Prozent von zuvor 3,490 Prozent.

Die steigenden Ölpreise gaben europäischen Energiewerten Auftrieb. Papiere der europäischen Sektorriesen Shell, BP, TotalEnergies und Eni kletterten im Gegenzug um jeweils rund vier Prozent. Auch in Österreich gewannen OMV und Schoeller Bleckmann 3,1 beziehungsweise 2,4 Prozent. Die Furcht vor steigenden Kerosinpreisen setzte dagegen den Airline-Aktien zu. Die Anteilsscheine des irischen Billigfliegers Ryanair stürzten um bis zu 3,3 Prozent auf 14,40 Euro ab. Der englische Rivale Easyjet verliert bis zu 2,4 Prozent auf 506,00 Pfund. Air France gaben in Paris ebenfalls bis zu 1,5 Prozent auf 1,67 Euro nach. Auch die Titel des Reiseriesen Tui, der Flüge mit seiner Airline-Tochter Tui Fly anbietet, fielen sowohl in London als auch in Frankfurt in der Spitze um 2,4 Prozent auf 608,80 Pfund und 2,2 Prozent auf 6,91 Euro.

SIEMENS ENERGY STEIGT - ERMITTLUNGEN SETZEN CS UND UBS ZU

Bei deutschen Einzelwerten gehörte Siemens Energy zu den Favoriten. Die Aktien des Energietechnik-Konzerns stiegen um 5,3 Prozent auf 21,32 Euro. Die Experten der US-Großbank Morgan Stanley haben die Bewertung der Papiere mit "Overweight" bei einem Kursziel von 33,20 Euro wieder aufgenommen. "Siemens Energie punktet bei allen Kriterien - Gas, Netz und erneuerbaren Energien", hieß es im MS-Bericht. Dabei seien die Titel unterbewertet.

In der Schweiz haben Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Group beiden Aktien zugesetzt. Die Papiere der Credit Suisse verloren 1,2 Prozent auf 0,81 Franken, UBS gab 2,5 Prozent auf 18,81 Franken nach.

In Kopenhagen fielen nach einer Kapitalerhöhung die Titel des Logistikriesen DSV. Die Aktien verloren 3,3 Prozent auf umgerechnet rund 172 Euro.

