GNW-Adhoc: Bain Capital übernimmt Evident: Partnerschaft zur Beschleunigung von Wachstum und Innovation in der Zukunft

^TOKIO, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Evident Corporation (?Evident")

hat heute bekanntgegeben, dass die Übernahme des Unternehmens, das zuvor zur Olympus Corporation (?Olympus") gehörte, durch die Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital Private Equity (?Bain Capital") gemäß der am 29. August 2022 unterzeichneten endgültigen Vereinbarung erfolgt ist. Evident wurde am 1. April 2022 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Olympus neu gegründet und umfasst das ehemalige Scientific Solutions-Geschäft von Olympus. Evident hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan, und ist weltweit in 24 Ländern mit mehr als 4.300 Mitarbeitern tätig. Mit der Unterstützung von Bain Capital wird Evident ein höheres Maß an Agilität und eine schnellere Entscheidungsfindung erreichen, um das innovationsbasierte Wachstum in den Bereichen Life Sciences und Industrie voranzutreiben. Aufbauend auf einer mehr als 100-jährigen Geschichte der Innovation in den Bereichen Bildgebung, Instrumentierung und Messlösungen plant Evident, sein Portfolio an erstklassigen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen weiter auszubauen. Yoshitake Saito, President und CEO von Evident: ?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bain Capital, weil wir davon überzeugt sind, dass sie uns in die Lage versetzen wird, unser Ziel, ein bevorzugter Partner für Workflow- Lösungen für ein breites Spektrum von Kunden in den Bereichen Life Sciences und Industrie zu werden, noch besser zu erreichen." Yuji Sugimoto, Managing Director von Bain Capital in Japan: ?Bain Capital hat sich verpflichtet, Evident auf seinem nachhaltigen Wachstumspfad zu unterstützen, damit das Unternehmen einen beschleunigten Innovationsprozess vorantreiben kann." Stephen Thomas, Managing Director von Bain Capital in Nordamerika, fügte hinzu: ?Evident steht an der Spitze der digitalen optischen Technologie in den Endmärkten Life Sciences und Industrie und hat gute Chancen, als unabhängiges Unternehmen in neue Produkte, neue Kunden und neue Märkte zu expandieren." Über EVIDENT Bei Evident lassen wir uns vom wissenschaftlichen Geist leiten - Innovation und Erforschung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit dem Ziel, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, unterstützen wir unsere Kunden mit Lösungen, die ihre Herausforderungen lösen und ihre Arbeit vorantreiben - sei es bei der Erforschung medizinischer Durchbrüche, der Inspektion von Infrastrukturen oder der Aufdeckung versteckter Giftstoffe in Verbraucherprodukten. Die Lösungen von Evident Industrial reichen von Mikroskopen und Videoskopen bis hin zu zerstörungsfreien Prüfgeräten und Röntgenanalysatoren für Wartung, Fertigung und Umweltanwendungen. Die Produkte von Evident werden häufig für die Qualitätskontrolle, Inspektion und Messung eingesetzt und stützen sich dabei auf modernste Technologien. Evident Life Science unterstützt Wissenschaftler und Forscher durch Zusammenarbeit und innovative Life Science-Lösungen. Evident Life Science ist bestrebt, die Herausforderungen zu meistern und die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Mikroskopen für die Pathologie, Hämatologie, IVF und andere klinische Anwendungen sowie für Forschung und Lehre an. Weitere Informationen finden Sie unter www.EvidentScientific.com (http://www.evidentscientific.com/) Über Bain Capital Private Equity Seit seiner Gründung im Jahr 1984 arbeitet Bain Capital Private Equity eng mit Managementteams zusammen, um die strategischen Ressourcen bereitzustellen, die für den Aufbau und den Erfolg großartiger Unternehmen erforderlich sind. Das globale Team von Bain Capital Private Equity mit mehr als 280 Investmentexperten schafft durch seine globale Plattform und sein umfassendes Fachwissen in wichtigen vertikalen Branchen wie Gesundheitswesen, Konsumgüter/Einzelhandel, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation Werte für seine Portfoliounternehmen. Bain Capital verfügt über 23 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Erst- oder Zusatzinvestitionen in mehr als 1.100 Unternehmen getätigt. Bain Capital investiert in Private Equity wie auch in andere Anlageklassen wie Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital und Immobilien. Das Unternehmen verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar und nutzt die gemeinsame Plattform des Unternehmens, um Chancen in strategischen Schwerpunktbereichen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.baincapitalprivateequity.com (http://www.baincapitalprivateequity.com/) °