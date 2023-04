Ifo - Lage der deutschen Autoindustrie hellt sich spürbar auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich im März sprunghaft verbessert.

Das entsprechende Barometer kletterte um 16,1 auf 23,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. "Sowohl die Autobauer als auch die Zulieferer haben ihre aktuelle Lage besser bewertet", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck. "Dabei ist die Geschäftslage der Zulieferer besser als die der Autohersteller – das war in den letzten zwei Jahren selten."

Ihre aktuelle Situation bewerteten die Hersteller mit plus 19,4 Punkten, nach minus 19,1 im Februar. Die Autobauer waren mit ihrem aktuellen Auftragsbestand sehr zufrieden: Dieser Indikator blieb mit 73,4 Punkten auf einem hohen Stand. Mit Blick auf die verhaltene Nachfrage wollen die Hersteller allerdings ihre Produktion in den nächsten Monaten nicht mehr so stark erhöhen wie noch im Februar. "Vorzieheffekte bei Autokäufen aufgrund der zum Jahresende ausgelaufenen Fördermöglichkeiten verringern möglicherweise die Nachfrage", sagte Falck. Diese sei im März aber weniger gesunken als im Februar.

Die Zulieferer bewerteten ihre derzeitige Lage mit 34,7 Punkten, nach 17,9 im Februar. Ihr Auftragsbestand stieg erstmals seit elf Monaten wieder. Auch die Nachfrage entwickelt sich gut: Dieser Indikator stieg auf 19,1 Punkte, nach 4,8 im Februar.

In Deutschland werden dieses Jahr nach Einschätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) rund 100.000 Autos mehr gefertigt als prognostiziert. "Nachdem die Pkw-Produktion in Deutschland in den ersten beiden Monaten des Jahres etwas besser lief als erwartet, passen wir unsere Produktionsprognose nach oben an", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der "Automobilwoche". Der VDA erwartet für 2023 nun 3,79 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im letzten kompletten Jahr vor der Corona-Krise waren 2019 insgesamt 4,66 Millionen Fahrzeuge produziert worden.

