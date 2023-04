Jungheinrich: Zitterpartie am EMA 200

Jungheinrich konnte im Jahr 2022 einen Konzernumsatz von 4,76 Mrd. Euro generieren und schlug dadurch die Analystenschätzungen von 4,72 Mrd. Euro. Auch das EBIT von 386 Mio. Euro lag über den Erwartungen von 368,9 Mio. Euro. Den Aktionären wird eine unveränderte Dividende von 0,68 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen, während die Prognose für 2023 einen Umsatzzuwachs auf 4,9 bis 5,3 Mrd. Euro vor bei einem EBIT von 350 bis 400 Mio. Euro vorsieht.

Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie seit 2017 zeigt das Wertpapier in einer äußerst großen Seitwärtsspanne zwischen 10,00 und 47,50 Euro auf der Oberseite. Derzeit bewegt sich das Papier im Mittelfeld, muss allerdings aufgrund der Abgaben der letzten Tage um den EMA 200 auf Wochen- und Tagesbasis bangen. In einer etwas kleineren Auflösung wäre aber eine weitere Konsolidierung für den kürzlich ausgebildeten Boden nicht weiter schlimm, sofern sich die Verluste aber auch in Grenzen halten.

61,8 % Fibo im Fokus

Wer sich den Short-Sellern auf sehr kurzfristiger Basis unter der Annahme weiterer Verluste anschließen möchte, sollte dies erst bei einem Bruch von mindestens 30,15 Euro tun. In diesem Szenario wären dann Rücksetzer auf 29,26 und darunter in den etwas größeren Unterstützungsbereich um 26,94 Euro möglich. Spätestens ab diesem Niveau dürften aber wieder größere Kapitalzuflüsse das Chartbild positiv beeinflussen. Ein Turnaround und Wiederanstieg mindestens über 34,00 Euro könnte das Bild deutlich schneller aufhellen, ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 37,22 Euro gelingt allerdings erst oberhalb von 34,92 Euro. Im Übrigen würde sich eine Korrekturausweitung sehr gut für einen strategischen Long-Einstieg auf einem tieferen Niveau anbieten.