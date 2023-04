Staatssekretär Kellner: Wärmewende gutes Zeichen für Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) sieht in dem Kompromiss zum lange umstrittenen Gebäudeenergiegesetz ein gutes Zeichen für den Klimaschutz. "Wir sehen eine sich beschleunigenden Klimakrise. Deswegen war es doch so wichtig, dass wir uns in der Koalition geeinigt haben", sagte Kellner am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Gerade im Wärmebereich hinke Deutschland noch weit hinterher, weshalb dort eine Wende nun wichtig sei.

Mit dem Kompromiss der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz kommt das Ende von Öl- und Gasheizungen in Deutschland. Es wird allerdings ein Ende auf Raten sein, weil es Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben soll. Laut dem Gesetzesentwurf bleibt es im Kern dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss.

"Es ist klar, dass wir gesagt haben: Es soll niemand alleine gelassen werden", betonte Kellner. Könnten Gas- und Ölheizungen beispielsweise im Bestand ersetzt werden, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher mit "großzügigen Übergangsregeln" unterstützt werden. Über den genauen Förderrahmen werde derzeit noch gesprochen, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr im Morgenmagazin. Laut Dürr soll es etwa eine Art Abwrackprämie für alte Anlagen geben. "Es geht darum, eben zu sagen, wenn jemand auf eine neue Technologie umsteigt, dass er auch finanziell unterstützt wird."/sza/DP/mis