Trump vor Anklageverlesung am Dienstag in New York gelandet

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York angekommen, wo am Dienstag vor Gericht eine Anklage gegen ihn verlesen werden soll. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sein privates Flugzeug am Montagnachmittag (Ortszeit) am New Yorker Flughafen LaGuardia landete. Am Dienstag soll der 76-Jährige zu seiner Anklageverlesung vor einem Gericht in Manhattan erscheinen. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016. Die genauen Details der Anklageschrift sind noch unter Verschluss und sollen erst bei der Anklageverlesung bekannt werden./trö/DP/he