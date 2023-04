Ukraine weist russische Angaben über Eroberung von Bachmut zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die Ukraine weist die Darstellung des russischen Söldner-Anführers Jewgeni Prigoschin zurück, wonach dessen Wagner-Truppen die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut erobert hätten.

Prigoschins Angaben entsprächen nicht der Realität, sagte der Sprecher des Militärkommandos im Osten der Ukraine, Serhij Tscherewatyj, am Montag in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Bachmut ist ukrainisch und sie haben nichts erobert, und sie sind - milde gesagt - sehr weit davon entfernt, dies zu tun."

Der Sprecher verwies explizit darauf, dass die Kämpfe rund um das Stadtverwaltungsgebäude anhielten. Prigoschin hatte am Sonntag erklärt, Bachmut sei erobert worden, und seine Einheiten hätten die russische Fahne auf dem Gebäude im Stadtzentrum gehisst. "Von einem rechtlichen Standpunkt gesehen ist Bachmut erobert worden. Der Feind konzentriert sich in den westlichen Teilen", sagte Prigoschin in einem Video, das im Messagingdienst Telegram veröffentlicht wurde. Prigoschin hat bereits mehrfach voreilig erklärt, dass seine Wagner-Truppen die Stadt unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

Der Sprecher der ukrainischen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, bestätigte, dass ukrainische Soldaten im Westen von Bachmut seien. Was jedoch das von Prigoschin beschriebene Hissen der russischen Fahne angehe, so heiße dies mitnichten, dass die Stadt gefallen sei. "Was soll das bedeuten? Wenn die ukrainische Fahne an einem Gebäude in Moskau aufgehängt wird, bedeutet das, dass Moskau erobert wurde?"

"Der Feind greift das Stadtzentrum vom Norden, Osten und Süden an und versucht, die Stadt unter seine vollständige Kontrolle zu bringen", sagte der ukrainische Militäranalyst Oleh Schdanow in einem Youtube-Video. Ukrainische Einheiten hätten 25 Angriffe abgewehrt, aber russische Truppen hätten ein Metallwerk eingenommen.

Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Bachmut zählte vor dem Krieg rund 70.000 Einwohner. Für die Führung in Moskau ist die Einnahme der Stadt ein wichtiger Teil bei dem Versuch, die vollständige Kontrolle über den industriell geprägten Donbass im Osten der Ukraine zu gewinnen. Ihre Eroberung wäre der erste größere Erfolg der Invasionstruppen seit mehr als einem halben Jahr. Die Regierung in Kiew spielt die strategische Bedeutung von Bachmut herunter, hat sich aber zum Ziel gesetzt, trotz zahlreicher eigener getöteter Soldaten den russischen Streitkräften dort möglicht viele Verluste zu verpassen.

