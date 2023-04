Warnstreiks in Kfz-Werkstätten und Autohäusern angekündigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ob Reifenwechsel oder Reparatur: Wer rund um Ostern mit dem Auto in die Werkstatt will, muss auf Einschränkungen gefasst sein. Die IG Metall ruft die bundesweit 400 000 Beschäftigten in Kfz-Werkstätten und Autohäusern von diesem Montag an zu Warnstreiks auf. Sie verlangt in regional geführten Tarifverhandlungen mehr Geld für die Beschäftigten: 8,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Wann und wo genau es in den kommenden beiden Wochen zu Aktionen kommt, werde regional angekündigt./bf/DP/jha