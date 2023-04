Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Jahreshoch in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwächeren Wochenstart rückt der Dax am Dienstag wieder nah an sein Jahreshoch heran. Kurz nach der Xetra-Eröffnung stand der deutsche Leitindex 0,41 Prozent höher bei 15 645,24 Zählern. Das Jahreshoch von Anfang März bei 15 706 Punkten ist also nicht mehr weit.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es ebenfalls um 0,41 Prozent auf 27 557,59 Zähler hoch und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.

Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl-Allianz Opec+ vom Wochenende hatte der Dax am Montag mit einem nur kleinen Minus recht gut weggesteckt. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial seine Erholung sogar fortgesetzt, mit dem höchsten Stand seit sechs Wochen. Auch der S&P 500 blieb dank der starken Ölwerte robust. Nur die zuletzt vorgepreschten Technologiewerte büßten etwas ein.

Der Dax profitiere zwar von den positiven US-Vorgaben, aber die gute Stimmung der Wall Street komme hierzulande nur in begrenztem Umfang an, erläuterte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der US-Leitindex hole seinen Rückstand vom Jahresbeginn jetzt sukzessive auf. Charttechnik-Experte Marcel Mußler warnte in seinem täglichen Börsenbrief vor Gewinnmitnahmen im Dax vor dem Osterfest./ajx/mis