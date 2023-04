AMC - Einigung! APEs explodieren, AMC-Shares kollabieren!

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 5,110 $ (NYSE)

AMC Entertainment Holdings - WKN: A3DSW5 - ISIN: US00165C2035 - Kurs: 1,365 € (XETRA)

Nachdem eine außerordentliche Hauptversammlung den Weg für eine Zusammenlegung der AMC- und APE-Shares freigemacht hatte, verhinderte noch ein Gerichtsprozess die Umsetzung der Maßnahme. Hier scheint die Kinokette nun aber ebenfalls vorangekommen zu sein.

In einem SEC-Filing legte AMC gestern nach Börsenschluss dar, dass man sich mit den Hauptklägern außergerichtlich geeinigt habe. Diese bekämen eine Ausgleichszahlung in Form von AMC-A-Shares. Im Detail sollen für je 7,5 gehaltene A-Aktien die Kläger eine A-Aktie erhalten. Voraussetzung hierfür sei, dass die "Status Quo Order", also wohl so etwas wie die einstweilige Verfügung gegen die Aktienzusammenlegung, aufgehoben werde.

Noch kein Termin für die Aktienzusammenlegung

Was den weiteren Zeitplan anbelangt, konnte AMC noch keine Angaben machen. Es werde diesbezüglich Informationen geben, sobald es grünes Licht für die Umsetzung gebe.

In der Folge brechen AMC-Shares nachbörslich um über 20 % auf ein neues Mehrjahrestief ein, die APE-Shares steigen wiederum um über 20 %. Der Spread zwischen beiden Aktiengattungen, der zuletzt trotz der erfolgreichen HV immens angewachsen war, verringert sich also wieder.

AMC vs. APE

Fazit: Die horrende Bewertung der AMC-Aktie löst sich so langsam in Luft auf. Wer mit Blick auf die Aktienzusammenlegung zocken möchte, wählt die APE-Shares. Alle anderen lassen die Finger von der Aktie bzw. den Aktien. Am 5. Mai wird AMC die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentieren.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: AMC Entertainment Holdings (long)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)