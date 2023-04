Dax-Anleger tasten sich nach Rücksetzer wieder voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem leichten Rücksetzer zum Wochenanfang greifen Dax-Anleger wieder bei Aktien zu.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,4 Prozent auf 15.639 Punkte. "Anlegerinnen und Anleger machen jetzt so langsam einen Haken an das Zinsthema", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Am Vortag hatten die sprunghaft angestiegenen Ölpreise nach der überraschenden Kürzung der Förderziele des Ölkartells Opec+ zunächst Furcht vor einem erneuten Inflationsschub und länger steigenden Zinsen ausgelöst.

Bei den Einzelwerten profitierte Bayer leicht von der Abweisung einer Klage des US-Konzerns Merck im Streit um die Haftung für Talkum-Puder mit Asbest-Partikeln nach der Übernahme des Merck-Konsumgütergeschäfts durch Bayer im Jahr 2014. Bayer-Aktien zogen knapp ein Prozent an. "Bayer und seine erworbenen Rechtsstreitigkeiten, eine unendliche Geschichte, diesmal mit einem - vorläufigen - positiven Ausgang", sagte ein Händler. Die Aktien der Biotechfirma Evotec stiegen um mehr als zwei Prozent, nachdem Morgan Stanley die Titel auf "Equal-Weight" von zuvor "Underweight" hochgestuft hat.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)