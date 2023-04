DAX® - Potenzial bis zunächst 17.200 Punkte

Vor 20 Jahren, im April 2003 legte der DAX® (siehe Chart auf Monatsbasis) ein famoses Monatsplus von 21 Prozent aufs Parkett, der den Beginn des bis heute intakten Bullenmarkts bedeutete. Seither hat sich der deutsche Blue-Chip-Index gut versechsfacht und die entscheidende Frage lautet, ob diese Reise mit dem nachhaltigen Ausbruch auf neue Allzeithochs auch Richtung 20.000er-Marke weitergehen kann. Aktuell und insbesondere nach der jüngsten Erholung spricht nichts dagegen. So hat zuletzt die Kombination aus waagrechter Zone und dem Gleitenden 21-Monats-Durchschnitt um 14.400/14.500 Punkten gehalten. Und selbst ein Rückfall bis zum dreijährigen Aufwärtstrend um 13.000 Punkte würde zwar kurzfristig für Ungemach sorgen, die Bullenstory aber nicht beenden. Aus Fibonacci-Sicht ist die vom Corona-Tief ausgehende Aufwärtswelle sogar intakt, solange das 61,8-Prozent-Retracement im 11.400er-Bereich behauptet wird. Viel näher dran ist der Index aber am Ausbruch nach oben. Das weitere Potenzial ließe sich dann zunächst bis etwa 17.200 Punkte bemessen, wo eine obere Trendlinie verläuft, die am Zwischenhoch vom April 2015 beginnt und ferner durch diverse Monatshochs der zweiten Jahreshälfte 2021 definiert wird.

DAX® (Monthly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

