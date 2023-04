Nach einer sehr positiven Handelshälfte und einem Anstieg auf neue Jahreshochs nördlich der 15.700er Marke gab der Index am Nachmittag fast alle Intraday-Gewinne wieder ab. Am Ende des Tages standen nur noch 20 Punkte Gewinn zu Buche im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Im Tageshoch hatte der Index über 150 Punkte höher notiert, der Schlusskurs lag bei 15.603 Punkten.

Abwärtsdruck nach JOLTS-Report

Nach 16 Uhr kamen die US-Zinsen und der US-Dollar kräftig unter Druck (EUR/USD-Stärke), zeitgleich begannen die globalen Aktienindizes unter Druck zu kommen.

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar erstmals seit Mai 2021 unter 10 Millionen gefallen. Sie sank von 10,6 Millionen Stellen im Vormonat auf 9,9 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte.

Volkswirte hatten zuvor mit 10,5 Millionen gerechnet. Die Daten deuten auf eine gewisse Abkühlung am Arbeitsmarkt hin. Dieser hat sich trotz schwächerer Konjunkturdaten und deutlichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zuletzt sehr robust gezeigt. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte den Lohndruck mindern und so der Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird am Freitag veröffentlicht.

Defensive Werte gefragt

Eher defensive Titel wie zum Beispiel Merck KGaA (+2,24 Prozent) und Henkel (+1,82 Prozent) konnten sich noch am besten halten am Dienstag und waren die größten Gewinner im DAX40 Index, Tagesverlierer waren die Deutsche Bank (-1,4 Prozent) und RWE (-1,28 Prozent.) mit Material von dpa-AFX