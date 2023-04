Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,51 Prozent auf 135,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,30 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Anleihen. Am Montag hatten noch Wachstumssorgen mit Blick auf die USA die Anleihen gestützt. Die Entwicklung an den Ölmärkten hat sich nach dem deutlichen Preisanstieg am Montag etwas beruhigt.

Für Belastung bei festverzinslichen Papieren sorgten auch besser als erwartet ausgefallene deutsche Außenhandelszahlen. Die deutschen Exporte sind im Februar stärker gestiegen als erwartet.

Der immer noch hohe Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich im Jahresvergleich im Februar erneut abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Erzeugerpreise dank gesunkener Energiepreise sogar zurück. Die Entwicklung war jedoch von Ökonomen weitgehend so erwartet worden. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zu den Industrieaufträgen veröffentlicht./jsl/la/jha/