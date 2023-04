Eierpreise in Deutschland steigen weniger als im EU-Schnitt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem Osterfest haben Statistiker die Entwicklung der Eierpreise in Europa verglichen. Die Konsumenten in Deutschland mussten demnach im Februar eine Steigerung der Eierpreise um 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat hinnehmen. Das lag aber deutlich unter dem EU-Schnitt von 31,1 Prozent und erst recht unter den Höchstwerten aus Tschechien (+95,1 Prozent) und Ungarn (+79,2 Prozent). Geringere Preisanstiege für Eier als in Deutschland gab es unter den 27 EU-Staaten nur in Zypern, Luxemburg und Österreich.

Im Gegensatz zu den Eiern sind die Preise für sämtliche Lebensmittel in Deutschland aber überdurchschnittlich gestiegen. Mit einer Steigerung von 22,3 Prozent lag Deutschland im Februar weit über dem EU-Schnitt von 19,5 Prozent.

Zu den jeweiligen Eier-Preisen für Endverbraucher machte das Statistische Bundesamt am Dienstag keine Aussagen. Ein Blick auf die von Eurostat erhobenen Erzeugerpreise ohne Mehrwertsteuer für das Jahr 2021 macht eine große Spanne zwischen knapp 6 Cent pro Ei in Polen bis gut 19 Cent in Griechenland deutlich. Mit 7,6 Cent pro Ei lag Deutschland im Mittelfeld./ceb/DP/mis