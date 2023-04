IRW-News: ACCESSWIRE News Network : U.S. Polo Assn. präsentiert Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : U.S. Polo Assn. präsentiert Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023

Die vom Polosport inspirierte Marke lässt die Jahreszeiten bei einem Fotoshooting in Santa Barbara (Kalifornien) lebendig werden.

WEST PALM BEACH, FL / ACCESSWIRE / 4. April 2023 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), hat ihre kultige, vom Polosport inspirierte Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023 vorgestellt. Das Fotoshooting zu diesem Anlass fand im historischen Santa Barbara (Kalifornien) statt, das für sein spektakuläres Wetter, die wunderschönen Weinberge, die romantischen, mediterran inspirierten Kulissen und die dramatischen Sonnenuntergänge in Mittelkalifornien bekannt ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69961/U.S.PoloAssn_040423_DEPRcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

Die Kollektion von U.S. Polo Assn. für Frühjahr/Sommer 2023 steht für die Frische und die Lebendigkeit, die mit den bevorstehenden Jahreszeiten einhergehen. Vor dieser wunderschönen Kulisse in Santa Barbara werden von der Sonne gebleichte Pastelltöne mit strukturierten Leinen kombiniert und unter dem goldenen Sonnenschein der Pazifikküste abgelichtet. Üppige Rosengärten, verschlungene Pfade und malerische Ausblicke setzen die weichen Silhouetten der Kleider von U.S. Polo Assn. der Saison in Szene. Vervollständigt werden die Outfits mit weichen Pullovern. Farbenfrohe Polohemden werden perfekt mit klassischen Jeans gepaart, die nie aus der Mode kommen, zusammen mit herausstechenden Accessoires wie stilvollen Taschen und Wendebeuteln, modischem Schuhwerk und trendigen Brillen, um einen Look zu kreieren, der dem warmen Wetter würdig ist.

Für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 von U.S. Polo Assn. war unser Designteam besonders von der Textur der Stoffe der Saison inspiriert, vor allem von Leinen und Leinen-Baumwoll-Mischungen; denn diese natürlichen Stoffe sorgen selbst bei warmen Temperaturen für ein Frische- und Komfortgefühl und sehen dabei noch großartig aus, so Brian Kaminer, SVP of Brand and Product bei U.S. Polo Assn. Atemberaubende Farben - von Pastellfarben bis hin zu leuchtenden Tönen - gehören immer zum klassischen, amerikanischen Stil unserer Marke und passen perfekt zu den Trends dieser Saison, um diese coole, kalifornische Küstenatmosphäre zu vermitteln.

Die Marke U.S. Polo Assn. zeichnet sich durch ihren sportlich inspirierten, klassischen amerikanischen Stil aus, den sie in jeder Saison mit einzigartigen Farben, Schnitten und Stoffen auf ein neues Niveau hebt. Die Innovation zeigt die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 mit ihren farbenfrohen und modernen Sortimenten, einschließlich globaler Bekleidung mit nachhaltigen Aspekten.

Das Designteam von U.S. Polo Assn. war in der Lage, diese ikonische Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 in Santa Barbara perfekt in Szene zu setzen - inspiriert von allem, was uns an die kalifornische Küste denken lässt; ganz zu schweigen davon, dass Santa Barbara Standort einiger der traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Poloclubs des Sports ist, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global Licensing, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Jede Saison konzentrieren wir uns darauf, unsere Kernprodukte weiterzuentwickeln und neue Produkte zu kreieren, wobei wir unserer authentischen Verbindung zum Polosport immer treu bleiben.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global Licensing Inc. (USPAGL)

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem gemeinnützigen Dachverband für den Polosport in den Vereinigten Staaten und einer der ältesten Sportverbände, der 1890 gegründet wurde. Mit einer globalen Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über rund 1.100 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte und Tausende von Kaufhäusern sowie Sportartikelkanälen, unabhängigen Einzelhändlern und E-Commerce im Wert von mehreren Milliarden Dollar bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung für Männer, Frauen und Kinder sowie Accessoires und Schuhe in mehr als 190 Ländern weltweit an. License Global zählte U.S. Polo Assn. zu einem der fünf größten Sportlizenzgeber im Jahr 2022. Besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) ist die gewinnorientierte Tochtergesellschaft der USPA und ihr exklusiver weltweiter Lizenzgeber. USPAGL verwaltet die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. und ist der Verwalter des geistigen Eigentums der USPA, was dem Sport eine langfristige Einnahmequelle verschafft. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) verwaltet USPAGL auch Global Polo TV, das Polo, Sport und Lifestyle-Inhalte anbietet. Darüber hinaus arbeitet USPAGL weltweit mit ESPN und beIN Sports zusammen, um Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt den Polosport im Fernsehen und auf Abruf zugänglich zu machen. USPAGL und ESPN haben ein historisches, mehrjähriges, globales Abkommen unterzeichnet, welchem zufolge der weltweit führende Anbieter von Sportinhalten die Übertragungsrechte an sieben der wichtigsten Polospiele in den USA erhalten hat, sodass Millionen von Sportfans und Verbrauchern den Sport über die Sende- und Streaming-Plattformen von ESPN genießen können. Weitere Sportinhalte finden Sie unter globalpolo.com.

Ansprechpartner

Stacey Kovalsky

Senior Director, Global Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing & Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

QUELLE: USPA Global Licensing Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69961

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69961&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.