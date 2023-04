Konsolidierung auf hohem Niveau!

Werbung

ENDLOS TURBO LONG 13.842,33 OPEN END: BASISWERT DAX (WKN: DW7J3E)



ENDLOS TURBO SHORT 17.589,96 OPEN END: BASISWERT DAX (WKN: DW9NS8)

Fertiggestellt

04.04.2023 Analyst

Martin Springmann

GD überschritten Signaldatum: 29.03.2023 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*: 57 % Wahrscheinlichkeit für eine 2% Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 13.842,33 OPEN END

Hebel etwa bei 8,68 DW7J3E 45 % Wahrscheinlichkeit für einen 2% Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 17.589,96 OPEN END

Hebel etwa bei 7,91 DW9NS8

» Jahreshoch weiter im Visier!

Der Deutsche Leitindex präsentierte sich zu Beginn der verkürzten neuen Handelswoche schwächer und ging mit leichten Abschlägen aus dem Handel. Am Morgen war der DAX trotz freundlicher Vorgaben der asiatischen Leitindizes und dem starken Wochenausklang in den USA leicht schwächer gestartet. Für Verunsicherung sorgte hier vor allem der deutliche Anstieg bei den Ölpreisnotierungen, nachdem die OPEC-+-Allianz zuletzt eine überraschende Kürzung der Ölfördermenge angekündigt hatte. Entsprechend präsentierte sich der DAX angesichts der erneut hochkochenden Inflationssorgen bis zum frühen Vormittag leicht schwächer. Nach einem durchwachsenen Start der US-Leitindizes, hier hatten zunächst leicht schwächer als erwartete Daten zum ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie belastet, ging der DAX zum Handelsende mit einem leichten Abschlag von -0,4% aus dem Handel. Trotz des leichten Rücksetzers zu Wochenbeginn bleibt das übergeordnete Long-Szenario beim DAX unseres Erachtens damit weiterhin intakt. Gelingt es den Bullen, nach Abschluss der Konsolidierung über die Zeit- bzw. die Preisachse wieder Kaufdruck aufzubauen, sollte der DAX im Anschluss das Jahreshoch bei 15.707 Punkten (Widerstand 1) ins Visier nehmen. Wird auch diese Marke auf Schlusskursbasis nachhaltig überwunden, könnte der DAX im weiteren Verlauf seine Aufschläge bis in den Bereich des Tageshochs vom 20. Januar 2022 bei 15.912 Zählern (Widerstand 2) ausdehnen. Am Morgen dürfte die Veröffentlichung der Handelsbilanz in Deutschland und die Entwicklung der Erzeugerpreise in der EU für Bewegung sorgen. Am Nachmittag stehen dann die US-Daten zum Auftragseingang in der Industrie an. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,4% getaxt.

» Präferiertes Szenario: Bullen sammeln Kraft!

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche mehr als 500 Punkte zugelegt hatte und auch am vergangenen Freitag auf Tageshoch aus dem Handel ging, beendete der DAX den Handel zu Wochenbeginn mit einem leichten Abschlag von -0,6% Trotz des leichten Rücksetzers zu Wochenbeginn bleibt die übergeordnete technische Ausgangssituation im DAX unseres Erachtens weiterhin bullisch, zumal Rücksetzer im Bereich oberhalb des Tagestiefs vom 31.März bei 15.501 Punkten (Unterstützung 1) mit Käufen beantwortet wurden.

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD überschritten“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 57 %, seit dem 02.01.2000, mit einer 2% Rally zu rechnen.

Gelingt es den Bullen nach Abschluss der Konsolidierung erneut Kaufdruck aufzubauen, sollte der DAX im Anschluss das Jahreshoch bei 15.707 Punkten (Widerstand 1) in Angriff nehmen. Für dieses Szenario spricht unter anderem das weiterhin intakte Kaufsignal in der Slow-Stochastik. Wird auch diese Marke erfolgreich auf Schlusskursbasis überwunden, sollte der DAX im Anschluss das Tageshoch vom 20. Januar 2022 bei 15.912 Zählern (Widerstand 2) in Angriff nehmen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 13.842,33 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW7J3E)* mit einem Basispreis von 13.842,33 Punkten. Der Hebel liegt am 04.04.2023 um 07:15 Uhr bei 8,68. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX die Unterstützung bei 15.339 Punkten nachhaltig unterschreitet. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

» Gegenszenario: Überkaufte Situation als Belastungsfaktor!

Nach der fulminanten Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelswoche präsentierte sich der DAX am Montag schwächer und ging mit einem Abschlag von knapp -0,4% im Bereich des Tagestiefs aus dem Handel. Damit gelang es den Bären, die Kursavancen der Bullen zu Wochenbeginn erfolgreich abzuwehren. Nachdem der DAX zuletzt mehr als 500 Punkte zulegen konnte, bleibt die Ausgangslage weiter überkauft, was zumindest kurzfristig eine weitere Fortsetzung der Konsolidierung wahrscheinlich macht

Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „GD überschritten“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2% zu rechnen.

Gelingt es den Bären nun im weiteren Verlauf erneut, Abgabedruck zu entfalten, könnte der DAX im Anschluss das Tagestief vom 31. März bei 15.501 Punkten (Unterstützung 1) ins Visier nehmen. Wird auch diese Unterstützung auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen, könnte der DAX seine Abwärtsbewegung im Anschluss bis in den Bereich der Marke von15.339 Punkten (Unterstützung 2) ausdehnen. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 17.589,96 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DW9NS8)* mit einem Basispreis von 17.589,96 Punkten. Der Hebel liegt am 04.04.2023 um 07:15 Uhr bei 7,91. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Barriere bei 15.912 Punkten steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DW7J3E bzw. www.dzbank-derivate.de/DW9NS8 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DW7J3E bzw. www.dzbank-derivate.de/DW9NS8 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Eine Kerze im Chart entspricht einer Börsenwoche. Quelle: https://www.dzbank-derivate.de/markets/daxanalyse

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Das von der DZ BANK bezüglich der zuvor genannten Produkte jeweils erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK https://www.dzbank-derivate.de/DW7J3E bzw. https://www.dzbank-derivate.de/DW9NS8 (dort jeweils unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das jeweilige Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Die vollständigen Angaben zu den beiden zuvor genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden. Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots jeweils erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK http://www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter https://www.dzbank-derivate.de/DW7J3E bzw. unter https://www.dzbank-derivate.de/DW9NS8 (dort jeweils unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den jeweiligen Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die jeweiligen Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des jeweiligen Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.

Hinweis:

Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten oder Finanzindizes stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in diesem Dokument genannten Finanzinstrumentes oder Finanzindex kann daher nicht übernommen werden.

Die Erfolgswahrscheinlichkeiten für das Signal „GD überschritten“ beruhen auf einer historischen Auswertung des Signals auf den LS-DAX im Zeitraum vom 02.01.2000 bis zum 03.04.2023. Dabei wurden die folgenden Voreinstellungen und Filter vorgenommen:

– GD überschritten, Perioden: 20

– Abstand vom Hoch < 2,50 % Perioden: 15

– Performance < 2,90 % Perioden: 3

– Performance > 0,40 % Perioden: 5

» Glossar

Abwärtstrend

Ein Abwärtstrend ist eine Situation, bei der der Tiefpunkt jeder aufeinanderfolgenden Kursrallye tiefer liegt, als derjenige der vorangegangenen Rallye und jeder Hochpunkt ebenfalls tiefer als der vorangegangene Hochpunkt liegt. Anders formuliert: Ein Abwärtstrend ist ein Muster mit fallenden Gipfeln und Tälern.

Bollinger Bänder

Die Bollinger Bänder sind ein relatives Bezugssystem, das Aufschluss darüber geben soll, ob ein Markt stark überkauft oder überverkauft ist. Das System wurde von John Bollinger in den 1970er Jahren entwickelt. Die Bollinger Bänder werden mit Hilfe eines 20-Tage Gleitenden Durchschnitts (GD) in das Chartbild eines Marktes eingezeichnet. Das untere Bollinger Band wird 2 Standardabweichungen unter dem 20er GD aufgetragen. Das obere Bollinger Band wird entsprechend 2 Standardabweichungen über dem 20er GD eingezeichnet. Wenn man eine Normalverteilung der Preisentwicklung unterstellt, befinden sich etwa 95% aller Marktpreise innerhalb der Bollinger Bänder. Wenn ein Markt stark fällt und sich deutlich unterhalb der Bollinger Bänder befindet, kann man von einer überverkauften Situation sprechen. Wenn ein Markt stark steigt und deutlich oberhalb des oberen Bollinger Bandes notiert, kann man von einer überkauften Situation sprechen.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

