Ölpreis weiter gefragt: WTI steigt über 81 Dollar nach Opec+-Entscheid

Einen Tag nach dem kräftigen Preisschub bleibt der Ölpreis gefragt. Die überraschende Ankündigung der Produktionskürzungen durch die Opec+ sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Bereits am Montag verteuerte sich die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) um über sechs Prozent. Am Dienstag notiert ein Plus von rund einem Prozent auf der Kurstafel.

Saudi-Arabien und weitere Mitgliedsländer der OPEC+ wollen Ölproduktion drosseln

Laut Mitteilung der Opec+ soll die Reduktion der Tagesproduktion im Laufe der nächsten Monate unter dem Strich 1,66 Millionen Barrel entsprechen, was rund 1,6 Prozent der globalen Ölproduktion wären. Bereits am Montag legten die Ölpreise nach Ankündigung daraufhin um zwischenzeitlich acht Prozent zu.