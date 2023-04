Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu E-Scootern

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu E-Scootern:

"Das Experiment ist gescheitert. Denn auch wenn über die E-Scooter jetzt nur in Paris und mit einer geringen Wahlbeteiligung abgestimmt wurde, zeigt sich doch dabei ein verbreiteter Unmut gegenüber den Rollern. Zum einen war die Umweltfreundlichkeit ein Trugschluss, zum anderen steigt die Unfallgefahr. Schade wäre allerdings, wenn damit nun die Mikro-Mobilität keine weitere Chance bekäme. Denn diese kann durchaus zur Verkehrswende beitragen - mit strengeren Regeln, festen Abstellflächen, einer höheren Altersgrenze und einer genauen Erfassung der Nutzerdaten. So könnten etwa Leichtelektromobile für Ältere, die nicht so gut zu Fuß sind, Autofahrten ersetzen. Der E-Scooter war ein Versuch, der im Irrtum endete. Es wäre gut, wenn er gedanklich trotzdem etwas ins Rollen gebracht hätte."/DP/jha