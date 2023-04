Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Heizungsumbau-Gesetzentwurf

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Heizungsumbau-Gesetzentwurf:

"Beim Klimaschutz geht es nun ans Eingemachte. Betraf die Klimapolitik bislang vor allem Unternehmen wie Kraftwerksbetreiber oder Chemiehersteller, trifft es nun jeden Einzelnen. Der Staat schreibt den Menschen künftig vor, wie sie zu heizen haben und wann das eigene Haus zu sanieren ist. Er greift damit weitaus tiefer und unmittelbarer in die persönliche Freiheit und das Eigentum der Menschen ein, als das vorstellbar schien. Man ahnt, dass es mit der Heizung allein nicht getan sein wird. Auto, Reise - es gibt noch viele Bereiche, in denen sich die Deutschen am Klima versündigen."/yyzz/DP/he