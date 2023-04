Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Berlin/Koalitionsvertrag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Berlin/Koalitionsvertrag:

"Viele Tränen hat die Berliner SPD ihren verflossenen Partnern nicht nachgeweint: Grüne und Linkspartei konnten gar nicht so schnell schauen, wie Bürgermeisterin Franziska Giffey die Blitzhochzeit mit der CDU von Kai Wegner arrangierte. Den Klimaschutz wollen die beiden Volksparteien in der Verfassung verankern, dabei aber auf unbezahlbare Versprechen, wie sie die Grünen eben noch mit dem gescheiterten Volksbegehren zur Klimaneutralität 2030 abgeben wollten, verzichten. Noch wichtiger als die Rettung des Weltklimas ist der neuen Berliner Stadtregierung, dass die Leute wieder bezahlbare Wohnungen finden, Termine auf Ämtern erhalten und die Polizei auch in den Brennpunktvierteln wieder Herr der Lage wird. Das ist für den Anfang gar nicht so schlecht, auch wenn die neue "Koalition des Aufbruchs" den Berlinern mit dem 29-Euro-Ticket künftig Annehmlichkeiten gönnen will, die den Sponsoren der Stadt, darunter die Steuerzahler in anderen Bundesländern, verwehrt bleiben."/DP/jha