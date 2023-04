Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die neue Regierung in Berlin

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über die neue Regierung in Berlin:

"Das Beste für Berlin. Klingt verheißungsvoll - ist aber bloß, was CDU und SPD aufs Titelblatt ihres Vertrags für die neue Hauptstadt-Koalition geschrieben haben. Was derlei wert ist, lernt Deutschland gerade von der Bundes-Ampel, die sich Fortschritt gelobte und im Dauerblockademodus feststeckt (...) Das Beste für Berlin wäre, Kay Wegner und Franziska Giffey gäben sich und dem Publikum zu, dass sie nicht das neue politische Traumpaar sind - sondern Vernunftpartner. Mit dem größten Ziel, bei der nächsten Wahl in drei Jahren den jetzigen Kompagnon schlecht aussehen lassen. Das Beste für Berlin wäre mehr Ehrlichkeit."/yyzz/DP/he