Wiederholte Cyberangriffe auf Ukraine-Hilfe-Seite der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Hacker haben am Dienstag erneut versucht, eine neue Plattform des Bundesentwicklungsministeriums für eine Beteiligung am Wiederaufbau in der Ukraine lahmzulegen. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden "Spiegel"-Bericht. Die Plattform werde seit ihrem Start Anfang vergangener Woche immer wieder angegriffen, sagte sie. Einen Höhepunkt habe es kurz nach dem Start gegeben und wieder am Dienstag.

Der "Spiegel" berichtete von "prorussischen Cyberattacken", bei denen Server mit einer künstlich generierten Masse an Aufrufen geflutet werden, bis sie unter der Last zusammenbrechen. "Die Angriffe werden weiterhin erfolgreich abgewehrt", sagte die Ministeriumssprecherin der dpa. Die Plattform, zu der eine zentrale Internetseite gehört, soll Anlaufstelle für alle sein, die sich beim Wiederaufbau einbringen wollen. Sie soll Hilfsorganisationen, Unternehmen und Initiativen vernetzen./jr/DP/jha