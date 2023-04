DAX Ausblick: Anleger nehmen Gewinne mit und laufen sich für NFPs warm

Vor den Osterfeiertagen halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst zurück. Nach dem jüngsten Jahreshoch im Deutschland 40 tendieren Investoren zunächst zu Gewinnmitnahmen. Vor allem die Unsicherheit über die am Freitag anstehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten wirft ihre Schatten voraus. Einen ersten Vorgeschmack lieferten am Nachmittag bereits die sogenannten ADP-Daten. Reagieren können Anleger hierzulande am Freitag auf die Konjunkturdaten nicht, da wegen Karfreitag die Börsenpforten geschlossen bleiben.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute sehen Rezession in Deutschland gebannt

Wenn es nach den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten geht, sei in Deutschland angesichts sinkender Energiepreise nicht mehr mit einer Rezession zu rechnen.

Gerechnet wird nun mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von 0,3 Prozent. Im Herbst hatten die Wissenschaftler noch ein Minus von 0,4 Prozent prognostiziert. „Der konjunkturelle Rückschlag im Winterhalbjahr 2022/2023 dürfte glimpflicher ausgefallen sein als im Herbst befürchtet“, hieß es vom ifo-Institut.