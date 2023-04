DAX: Rückfallrisiken steigen wieder

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte im gestrigen Verlauf frische Jahreshochs markieren und stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit 14 Monaten. Allerdings setzten nur wenig später merkliche Gewinnmitnahmen ein, die sich zum Ende dieser Handelswoche noch einmal verstärken könnten.

Technisch ist ohnehin eine gesunde Konsolidierung zu erwarten, in einem ersten Schritt auf den EMA 50 bei 15.411 Punkten und darunter auf das Niveau von 15.342 Punkten. Damit dürfte auch die zu Donnerstag letzter Woche gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden.

Eine fünfwellige Kurserholung seit den Märztiefs ist allerdings weiterhin nicht ausgeschlossen, diese könnte im besten Fall Kurspotenzial an 15.947 Punkte freisetzen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Februar auf der Agenda, Frankreich zieht um 8:45 Uhr nach. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr stehen die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per März Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU auf der Agenda. Um 14:15 Uhr wird der große ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per März vorgestellt und dürfte die Märkte in der verkürzten Handelswoche noch einmal entscheidend prägen.