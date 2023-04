Die Zukunft des Aktienmarktes: Wie du jetzt die richtigen Investments findest

Trotz der wilden Achterbahnfahrt und der unerwarteten Bankenkrise haben sich die Aktien- und Rentenmärkte im ersten Quartal 2023 recht gut entwickelt. Und wer waren die Hauptdarsteller? Nun, natürlich die Techies. Viele Marktteilnehmer wurden durch ihre Kostensenkungsmaßnahmen belohnt, wie es scheint. ChatGPT hat ebenfalls an Bekanntheit gewonnen, sodass viele Anleger jetzt auf generative KI als das nächste große Ding wetten.

Aber nicht alle Branchen hatten in den ersten drei Monaten 2023 Grund zum Feiern. Die Banken wurden ziemlich hart getroffen und waren fette Beute für Leerverkäufer, die mit Wetten gegen den Sektor satte 2 Mrd. US-Dollar verdienten. Kleinere Banken wurden von der Bankenkrise besonders hart getroffen.

So entwickelten sich ausgewählte Indizes in den vergangenen zwölf Monaten:

Performance in % März 2023 2023 letzte 12 Monate MOEX Russia Index 9,69 14,42 -9,08 US Composite Index 6,76 15,72 -15,39 Tadawul 5,36 2,69 -17,85 S&P 500 Index 3,68 6,64 -10,65 IPC Mexico Index 2,25 11,13 -3,42 Dow Jones Industrial Average 1,89 0,38 -5,48 NIKKEI 225 1,82 9,11 2,04 Euro Stoxx 50 Index 1,53 13,67 10,64 Korea Composite Stock Price Index 1,38 9,88 -9,96 DAX 1,27 11,68 8,16 CAC 40 Index 0,51 12,73 10,16

Welche Sektoren haben sich zuletzt am besten und am schlechtesten entwickelt?

Technologie, Telekommunikation, zyklische Konsumgüter, Versorger und Industriewerte waren in den vergangenen Monaten die Sektoren mit der besten Performance. Die nachlaufenden Sektoren sind jedoch von Land zu Land sehr unterschiedlich.

Länder mit einem hohen Anteil an Technologie- und Telekommunikationsunternehmen gehörten in den vergangenen zwölf Monaten zu den Ländern mit der schlechtesten Performance, haben aber in den letzten drei Monaten wieder am meisten Boden gutgemacht. Die schwachen Rohstoffpreise haben zudem Rohstoffproduzenten wie Kanada, Australien und Brasilien unter Druck gesetzt.

Das erste Quartal 2023 hat uns gezeigt, dass am Aktienmarkt alles möglich ist. Doch was bringt die Zukunft? Ich denke, der Markt bietet weiterhin großartige Chancen. Offensichtlich liegen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse für die meisten großen Märkte immer noch unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt, mit Ausnahme der USA und China.

Was sind Kurs-Gewinn-Verhältnisse, und warum sind sie wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein Bewertungsverhältnis, das den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Gewinn pro Aktie vergleicht. Es ist eine gängige Kennzahl zur Bestimmung des relativen Wertes der Aktien eines Unternehmens.

Ein hohes KGV kann darauf hindeuten, dass die Anleger hohe Erwartungen an die künftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens haben, während ein niedriges KGV darauf hindeuten kann, dass die Aktie unterbewertet ist. Mithilfe von KGVs lassen sich die Bewertungen verschiedener Unternehmen in derselben Branche oder auf demselben Markt vergleichen, aber auch die aktuelle Bewertung eines Unternehmens mit seinen historischen Durchschnittswerten.

Und warum sind die USA und China Ausnahmen beim KGV?

Die USA und China haben höhere Gewinnwachstumsprognosen als andere Märkte, was bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für das potenzielle Wachstum dieser Unternehmen zu zahlen. Mit anderen Worten, die Anleger sind bereit, einen Aufschlag für Unternehmen mit höheren erwarteten Gewinnwachstumsraten zu zahlen.

Aber Vorsicht: Die Gewinnprognosen sind zuletzt von Quartal zu Quartal gesunken, und wenn sich dies fortsetzt, werden auch die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert werden müssen, was bei hohen Bewertungen die Aktienkurse gefährden könnte. Igitt! Es ist also wichtig, sich auf bestimmte Unternehmen und ihre Zukunftsaussichten zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, das gesamte makroökonomische Umfeld vorherzusagen.

Wie groß ist derzeit die Risikobereitschaft auf den globalen Märkten?

Nicht mehr sonderlich hoch, wie es scheint. Viele Anleger haben in defensivere Anlagen wie Gold, Anleihen, Versorger- und Energie-Aktien umgeschichtet. Während Wachstumssektoren wie Technologie und zyklische Konsumgüter relativ gut abgeschnitten haben, haben Small Caps, Schwellenländeraktien und hochverzinsliche Anleihen seit Januar eine unterdurchschnittliche Performance erzielt.

Und wie geht es jetzt weiter?

Business as usual für uns Aktiensegler. Denke auch in den kommenden Monaten stets an die Grundprinzipien des rationalen Investierens. Der erste Punkt ist vielleicht noch wichtiger denn je:

Wenn du risikoreichere Aktien in Erwägung ziehst, dann achte darauf, dass diese Unternehmen gut kapitalisiert sind und wahrscheinlich bald einen positiven Cashflow aufweisen werden.

Stelle Nachforschungen an: Bevor du in eine Aktie investierst, ist es wichtig, dass du dich über die Finanzen des Unternehmens, das Management, die Produkte, die Konkurrenz, die Branchentrends und alle anderen relevanten Informationen, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken könnten, informierst.

Diversifiziere dein Portfolio: Es ist und bleibt wichtig, dein Geld auf verschiedene Unternehmen, Branchen und Anlageklassen zu verteilen, um das Risiko zu verringern.

Behalte eine langfristige Perspektive bei: Der Aktienmarkt kann kurzfristig volatil sein, hat aber in der Vergangenheit auf lange Sicht solide Renditen geliefert. Konzentriere dich also auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit hochwertigen Unternehmen, von denen du glaubst, dass sie sich langfristig gut entwickeln werden.

Versuche nicht, den Markt zu timen: Es ist fast unmöglich, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen. Anstatt zu versuchen, den Markt zu timen, solltest du dich darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Unternehmen zu vernünftigen Preisen zu kaufen und sie langfristig zu halten.

Bleibe diszipliniert: Lasse dich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen leiten und triff keine emotionalen Entscheidungen.

