Frankreich: Industrie produziert wieder mehr

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat ihre Produktion nach einem Dämpfer zu Jahresbeginn wieder ausgeweitet. Im Februar stieg die Gesamtherstellung im Monatsvergleich überraschend deutlich um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von nur 0,5 Prozent erwartet.

Zudem war die Entwicklung im Januar etwas besser verlaufen als bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang der Industrieproduktion nach oben, von zuvor minus 1,9 Prozent im Monatsvergleich auf minus 1,4 Prozent.

Auch im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im Februar besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete Insee einen Anstieg um 1,3 Prozent, während Analysten mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe stieg im Februar zum Vormonat um 1,3 Prozent und damit ebenfalls stärker als von den Experten zuvor prognostiziert./la/jkr/mis