Hälfte der Deutschen hat noch nie 'Flugscham' empfunden

BERLIN (dpa-AFX) - Gut die Hälfte der Deutschen hat sich noch nie dafür geschämt, zu fliegen. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 52 Prozent an, in Bezug auf die Benutzung von klimaschädlichen Verkehrsflugzeugen noch nie Flugscham empfunden zu haben. 16 Prozent gaben dagegen an, Flugscham bei Antritt einer Flugreise zu kennen. 26 Prozent gaben an, nie zu fliegen, 7 Prozent machten keine Angabe.

Besonders das Alter spielt hier eine Rolle: Am häufigsten gaben 25- bis 34-Jährige an, Flugscham zumindest manchmal empfunden zu haben. Nur 6 Prozent unter den Befragten ab 55 Jahren gaben dies an. Aber auch Männer schämen sich den Ergebnissen zufolge etwas weniger als Frauen: Während 55 Prozent der Männer angaben, sich noch nie fürs Fliegen geschämt zu haben, waren es 49 Prozent Frauen./aky/DP/jha