Heute um 17 Uhr: Explosive Entwicklungen am Ölmarkt!

Im Livestream wird Salah Bouhmidi im Gespräch mit Aktienlust die aktuelle Lage rund um den Ölpreis und vielversprechende Aktien aus diesem Sektor diskutieren.

Die Rohölpreise sind in dieser Woche massiv gestiegen. Denn die Opec+ hatte den Markt am Sonntag überrascht. Sie will die Ölproduktion ab Mai um insgesamt 1,15 Millionen Barrel pro Tag reduzieren.

Infolgedessen erreichte der Preis für die US-Rohölsorte West Texas Intermediate am Dienstag über 81 Dollar je Barrel, nachdem er tags zuvor auf dem höchsten Stand seit fast zehn Wochen geschlossen hatte. Der Schritt der Opec+ hat die Debatte unter führenden Banken wiederbelebt, ob Rohöl erneut auf 100 Dollar pro Barrel steigen kann.

Schalten Sie ein und erfahren Sie die neuesten Einschätzungen und Prognosen von Salah Bouhmidi und Aktienlust zu diesem spannenden Thema!