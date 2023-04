Notenbank von Neuseeland erhöht Leitzins unerwartet stark auf 5,25 Prozent

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Notenbank von Neuseeland hat am Mittwoch den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation unerwartet stark angehoben. Der Leitzins steigt um 0,50 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent, wie die Zentralbank am frühen Morgen in Wellington mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Schritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet.

"Die Inflation ist immer noch zu hoch", heißt es in einer Stellungnahme der Währungshüter zur Zinsentscheidung. Sie haben die Teuerung zudem als "hartnäckig" bezeichnet und auf einen weiter starken Arbeitsmarkt verwiesen. Seit dem Herbst 2021 versucht die Notenbank von Neuseeland, die Inflation in den Griff zu bekommen und hat in dieser Zeit den Leitzins um etwa fünf Prozentpunkte angehoben.

Am Devisenmarkt reagierte der Neuseeland-Dollar mit Kursgewinnen auf die unerwartet starke Zinserhöhung. Der Kurs konnte am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen./jkr/mis