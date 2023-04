Öffentliches Finanzierungsdefizit lag 2022 bei 127,3 Milliarden Euro

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Staatsfinanzen sind im vergangenen Jahr auch von der Bewältigung der Energiekrise geprägt gewesen. So stiegen die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent auf 1875,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zugleich stiegen die Einnahmen etwas stärker als die Ausgaben - um 7,3 Prozent auf 1748,3 Milliarden Euro.

Es ergibt sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 127,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 hatte das Finanzierungsdefizit in Folge der Corona-Pandemie 133,2 Milliarden Euro betragen. Einen Finanzierungsüberschuss gab es zuletzt im Vorkrisenjahr 2019 mit 45,2 Milliarden Euro.

Den Angaben zufolge geht das jüngste Finanzierungsdefizit vollständig auf den Bund zurück: Dessen Defizit war gegenüber den beiden Vorjahren nochmals gestiegen - und zwar auf einen Rekordwert von 145,1 Milliarden Euro. "Hier schlagen sich unter anderem Ausgaben zur Bewältigung der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nieder", erklärten die Statistiker.

Alle anderen Ebenen des Gesamthaushalts - Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung - konnten im vergangenen Jahr Überschüsse verzeichnen, nicht zuletzt wegen Zuweisungen des Bundes.

Während beim Bund Zahlungen zur Sicherstellung der Gasversorgung und höhere Zinsausgaben zu Buche schlugen, wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei den Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts schwächer. Und: Die Steuereinnahmen übertrafen laut den Daten das Vorkrisenniveau: Für den Öffentlichen Gesamthaushalt stiegen sie um 7,1 Prozent, für den Bund um 8,7 Prozent und für die Länder um 9,9 Prozent.

Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalte der vierteljährlichen Kassenstatistiken./jto/DP/mis